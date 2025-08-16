« Nous sommes profondément attristés par les pertes humaines dues aux inondations au Pakistan », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Nous souhaitons la miséricorde d’Allah à ceux qui ont perdu la vie et présentons nos condoléances au peuple du Pakistan », a-t-il ajouté.

Selon les autorités pakistanaises, le bilan des inondations éclair et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies s’est alourdi, samedi, à 321 morts.

La grande majorité des victimes ont été recensées dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, où l’Autorité provinciale de gestion des catastrophes a fait état de 307 décès.

Cinq personnes ont également péri dans la province de Gilgit-Baltistan et neuf autres dans la partie pakistanaise du Cachemire, appelée Azad Jammu-et-Cachemire.