En tant que personne ayant passé sa carrière à accompagner des tentatives de record du monde, notamment pour des légendes telles que Daniel Komen, Haile Gebrselassie et Kenenisa Bekele, j'ai pu constater de première main que les plus petits détails peuvent faire la différence entre une course historique et un échec.

Briser des records est un mélange d'art et de science.

La tentative de Faith Kipyegon de descendre sous la barre des quatre minutes au mile était un effort audacieux et inspirant, mais plusieurs facteurs spécifiques ont contribué à la maintenir en dehors de cette barrière magique.

Voici pourquoi l'athlète kenyane a échoué malgré un énorme système de soutien.

Trop de lièvres, pas assez de rythme

J'ai aidé à rythmer certaines des plus grandes courses, et l'objectif est toujours la précision, pas seulement le nombre de personnes.

À Paris, Faith était entourée de treize coureurs qui faisaient office de lièvres. Bien que cela puisse sembler une bonne chose, cela a en fait causé des problèmes.

Un trop grand nombre de coureurs sur la piste peut perturber la foulée d'un athlète, lui bloquer la vue et l'empêcher de trouver un rythme régulier.

Au lieu de l'aider à courir plus vite, les coureurs se sont transformés en un mur mobile.

La meilleure approche ?

Quatre coureurs au maximum.

Deux sont en tête pour briser le vent et donner le rythme. L'un reste à ses côtés pour lui donner le rythme et la réconforter. Un autre la suit pour la soutenir mentalement.

À environ 200 mètres de la fin de la course, ces accompagnateurs auraient dû quitter la piste, laissant Faith terminer seule et en force. C'est ainsi que l'on organise une course pour que l'athlète brille, et pas seulement pour le spectacle.

Le jeu mental et le contrôle

D'après ma propre expérience, le meilleur rythme passe presque inaperçu.

Il permet à l'athlète de se sentir responsable, de réagir à la course au fur et à mesure qu'elle se déroule et de s'approprier véritablement sa performance.

À Paris, Faith semblait piégée, à la fois mentalement et physiquement.

Toutes les technologies sophistiquées et les lumières brillantes ne pouvaient pas compenser le manque de rythme intuitif et centré sur l'athlète. Elle avait besoin de se sentir leader, et pas seulement partie prenante d'une grande production.

Une énorme chute de temps nécessaire

Faith a dû réduire de près de 8 secondes son propre record du monde de 4:07.64.

Dans une course de mile, où les records sont généralement battus par de minuscules fractions, il s'agit d'un saut énorme.

Les petites erreurs deviennent de gros problèmes.

Limites physiques

Les plus grands scientifiques du sport estiment que, sur la base des données actuelles, aucune coureuse, y compris Faith, ne possède les caractéristiques physiques spécifiques ou le bon mélange d'endurance et de vitesse pour courir sous la barre des quatre minutes.

Son meilleur temps sur 800 mètres est de 1:57.68, ce qui est excellent, mais suggère qu'elle n'a peut-être pas la vitesse pure nécessaire pour maintenir le rythme requis pendant quatre tours.

Un temps de 800 mètres plus rapide, de l'ordre de 1,55, lui aurait permis d'être à l'aise avec le rythme de 59 secondes par tour requis pour passer sous la barre des 4 minutes.

Stratégie de course

Le troisième tour d'une course d'un kilomètre est réputé difficile. La fatigue frappe durement, mais la ligne d'arrivée n'est pas tout à fait en vue.

Ce tour est souvent décisif pour la course. C'est là qu'elle a eu le plus besoin de l'aide du troisième stimulateur cardiaque pour tenir jusqu'au dernier tour.

Approche de l'entraînement

Faith n'aurait pas beaucoup modifié son entraînement pour cette tentative.

Si son entraînement habituel lui a permis de battre le record du monde, les experts estiment qu'un plan d'entraînement entièrement nouveau ou plus spécialisé pourrait être nécessaire pour franchir une barrière aussi difficile.

Règles et limites techniques

Faith a utilisé des chaussures de pointe et une combinaison spéciale, mais même la meilleure technologie n'a qu'une utilité limitée dans une course de mile.

De plus, comme il s'agissait d'une course d'exhibition avec des entraîneurs masculins, son temps n'aurait de toute façon pas été comptabilisé comme un record du monde officiel.

Cela aurait pu changer le sentiment de compétition.

Des courses limitées

Faith n'avait couru qu'une seule fois en 2025 (une course de 1000 m où elle n'avait pas battu le record du monde pour cette distance).

Ce manque de compétition récente et intense a pu affecter sa préparation pour un tel effort sur le mile.

Ce dont Faith a besoin pour la suite

Faith Kipyegon a tout ce qu'il faut pour courir en moins de quatre minutes.

Mais elle a besoin d'une configuration qui lui donne de l'espace, du rythme et du contrôle - pas de distraction.

Je crois qu'elle peut y arriver, mais la prochaine fois, la course doit être pour elle, pas pour les caméras.

S'il y a une chose que j'ai apprise en préparant les records du monde, c'est que l'histoire se construit en comprenant les besoins de l'athlète, à la fois physiques et mentaux.

La prochaine fois, j'espère que les organisateurs écouteront :

- Moins d'entraîneurs, plus de précision

- Donner à Faith l'espace nécessaire pour mener la course

- Construire une course pour le coureur, pas pour les caméras.

Faith aura plus de chances. Elle est trop talentueuse. Mais la prochaine fois, il faudra s'assurer que l'entraînement est aussi performant que l'athlète elle-même.

En résumé : la tentative de Faith de courir un mile en moins de quatre minutes n'a pas abouti parce que l'organisation de la course était plus axée sur le spectacle que sur ce dont elle avait vraiment besoin. Avec la bonne approche, je pense qu'elle entrera dans l'histoire.

L'auteur, Martin Keino, est un ancien athlète professionnel qui a contribué à établir sept records du monde en tant que stimulateur cardiaque entre 1990 et 2005. Il est directeur général de Keino Sports Events, chroniqueur et commentateur d'événements sportifs internationaux.

