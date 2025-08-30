Vendredi, divers événements ont été organisés dans le cadre de l’édition maritime de Teknofest, le plus grand festival mondial de l’aéronautique et de la technologie, qui se tient à l’arsenal naval d’Istanbul.

Le festival propose des forums et des compétitions autour des technologies navales et sous-marines de pointe. Ouvert jeudi, l’événement est accessible au public les 30 et 31 août.

Par ailleurs, le concours des systèmes sous-marins autonomes a été organisé pour la huitième fois cette année, sous la coordination d’Aselsan.