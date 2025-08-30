TURQUIE
Turquie: l’édition “Patrie bleue” de Teknofest accueille une série d’événements variés
Teknofest est le plus grand événement technologique au monde, avec à ce jour 10 millions de visiteurs et 5 millions de participants aux compétitions.
Forums et compétitions sur les technologies navales et sous-marines de pointe au festival. / AA
30 août 2025

Vendredi, divers événements ont été organisés dans le cadre de l’édition maritime de Teknofest, le plus grand festival mondial de l’aéronautique et de la technologie, qui se tient à l’arsenal naval d’Istanbul.

Le festival propose des forums et des compétitions autour des technologies navales et sous-marines de pointe. Ouvert jeudi, l’événement est accessible au public les 30 et 31 août.

Par ailleurs, le concours des systèmes sous-marins autonomes a été organisé pour la huitième fois cette année, sous la coordination d’Aselsan.

Sur 2 351 candidats, 42 équipes finalistes s’affrontent dans des missions telles que le sauvetage du sous-marin historique Dumlupinar, le suivi des câbles sous-marins ou encore la recherche de trésors perdus. Les lauréats recevront des prix allant jusqu’à 6 113 dollars (250 000 TL), ainsi que des distinctions spéciales pour la conception, le logiciel et l’esprit d’équipe.

Les participants ont souligné l’importance de développer des technologies nationales pour la vision maritime de la Turquie, dite de la “Patrie bleue”, en évoquant les défis de l’ingénierie sous-marine et l’importance de renforcer les capacités maritimes locales.

Teknofest “Patrie bleue” se poursuit jusqu’au 31 août, avec des compétitions dans les domaines des véhicules sous-marins autonomes, des véhicules de surface sans équipage et des fusées sous-marines — attirant au total près de 2 700 candidatures d’équipes.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Français
