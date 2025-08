Coopération croissante dans les domaines de l'énergie et de la migration irrégulière

En juin 2025, la Turquie et la Libye ont signé un accord énergétique majeur visant à mener des études géologiques et géophysiques conjointes dans quatre zones offshore. Cet accord, qui inclut une campagne sismique couvrant 10 000 kilomètres, devrait permettre de développer le potentiel énergétique inexploité de la Libye. La Turquie apporte une expertise technique essentielle, tandis que l'Italie joue un rôle clé en aval grâce à des infrastructures comme le pipeline Greenstream.

La migration irrégulière a également été un sujet central, la Libye restant un point de départ majeur pour les traversées clandestines vers l'Union européenne. L'Italie a signalé une augmentation de 80 % des arrivées en provenance de Libye cette année, avec plus de 21 000 migrants atteignant ses côtes. Les trois pays ont souligné la nécessité de mesures coordonnées pour répondre aux défis humanitaires et sécuritaires posés par ces flux migratoires.

La Turquie et l'Italie, toutes deux membres de l'OTAN, ont renforcé leur coopération ces dernières années dans les domaines du commerce, de la défense et de la diplomatie. Plus tôt cette année, le fabricant turc de drones Baykar et l'entreprise italienne Leonardo ont signé un accord de coopération, illustrant le renforcement de leurs liens militaires.

Le sommet a également réaffirmé l'engagement commun des trois pays en faveur d'une solution politique soutenue par l'ONU en Libye.

Dans des déclarations antérieures, Ankara et Rome avaient exprimé leur soutien à un processus libyen visant à garantir l'unité et la souveraineté du pays. La Libye reste divisée entre des administrations rivales à Tripoli et à Benghazi, et les efforts pour organiser des élections ont été constamment entravés.

La Turquie joue un rôle central en Libye depuis 2019, lorsqu'elle a signé des accords maritimes et sécuritaires avec le gouvernement basé à Tripoli et fourni un soutien militaire pour repousser l'offensive du chef de guerre de l'est, Khalifa Haftar. Cette intervention a contribué à stabiliser l'ouest de la Libye et a permis la formation du gouvernement d'union actuel.

Le sommet de vendredi a marqué une nouvelle étape dans la diplomatie régionale de la Turquie et son engagement stratégique avec ses principaux partenaires méditerranéens sur les questions d'énergie, de migration et de sécurité.