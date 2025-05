Le club français AS Jeunesse Aubervilliers a confirmé le décès du jeune footballeur Ousmane Diaby, 14 ans, victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match de jeunes à Auxerre, en France, le week-end dernier.

Diaby s'est effondré sur le terrain et a été transporté par avion à l'hôpital de Dijon, où il est décédé mercredi matin malgré plusieurs jours de traitement.

« C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Ousmane Diaby », a déclaré le club dans un communiqué.

« Sur le terrain, il a été victime d'un arrêt cardiaque. Réanimé, il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Dijon. Après plusieurs jours de lutte, Ousmane a rendu son dernier souffle ce mercredi », ajoute le communiqué.

Un cœur énorme

Le club d'Aubervilliers a lancé une collecte de fonds pour financer les frais d'obsèques et de rapatriement de Diaby. Près de 10 000 euros ont été récoltés. Le club se souvient de Diaby comme d'un « grand cœur » et d'une source constante de soutien et de positivité.

Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a présenté ses condoléances à la famille et au club.

« Ousmane était un enfant au grand cœur et à l'éducation exemplaire. Il aidait chaque jour sa mère dans les tâches quotidiennes et s'occupait bénévolement des plus jeunes joueurs du club, notamment des U9. Toujours souriant, serviable et respectueux, il a laissé une trace indélébile dans nos vies », a écrit son club dans un hommage.

Cet incident souligne l'inquiétude que suscite la mort subite chez les athlètes, bien qu'elle reste rare, puisqu'elle touche environ 1 athlète sur 40 000 à 80 000 chaque année, selon l'Institut américain pour la santé.

Le mois dernier, le footballeur sud-africain Sinamandla Zondi est décédé après s'être effondré lors de l'échauffement précédant un match de deuxième division, a indiqué son club, Durban City.

En mars de l'année dernière, l'international égyptien Ahmed Refaat est décédé à l'âge de 31 ans à la suite d'une crise cardiaque survenue lors d'un match de la Premier League égyptienne.