Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le pays était entré dans une nouvelle phase dans le cadre de ses efforts pour une “Turquie sans terrorisme”, un jour après que le meneur emprisonné du groupe terroriste PKK, Abdullah Ocalan, a appelé à la dissolution de toutes les factions sous l’égide de l’organisation et à la fin de sa campagne terroriste de plus de 40 ans.

S’exprimant lors d’un événement à Istanbul, marquant le 30e anniversaire du groupe médiatique Kanal 7, Erdogan a souligné que la Turquie avait affronté “des difficultés très sérieuses dans son épreuve de 40 ans contre le terrorisme”, tout en insistant sur le fait que “presque toutes les excuses exploitées par l’organisation terroriste ont soit été éliminées, soit résolues”.

“Depuis hier, une nouvelle phase a été franchie dans les efforts pour une ‘Turquie sans terrorisme’, qui ont commencé grâce à l’initiative audacieuse de notre partenaire de l’Alliance populaire, le président du Parti du mouvement nationaliste, M. Devlet Bahçeli, et qui ont progressé grâce à notre position déterminée”, a-t-il ajouté.

Dans sa campagne terroriste de 40 ans, le groupe PKK —reconnu comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne— a causé plus de 40 000 morts, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées.

“Nous avons l’opportunité de franchir une étape historique vers l’objectif de démanteler le mur du terrorisme qui a été érigé entre notre fraternité millénaire” a-t-il ajouté.

“La mise en échec du jeu sournois et sale que l’impérialisme joue dans cette région depuis deux siècles ne sera pas seulement un gain pour notre pays et nos citoyens, mais aussi pour toute notre région”, a-t-il poursuivi, faisant référence au rôle des puissances impérialistes dans la région.

“Aucun individu de cette nation, qu’il soit Turc ou Kurde, ne pardonnera à ceux qui ont conduit ce processus à l’impasse par des discours et des actions ambivalents, comme cela a été le cas dans le passé”, a affirmé Erdogan, ajoutant : “Nous surveillerons minutieusement, à travers nos institutions compétentes, si le processus qui a commencé est mis en œuvre dans tous ses aspects”.

Erdogan a mis en garde : “La Turquie ne se contentera pas de contrecarrer les jeux sanglants de l’impérialisme, elle atteindra également plus rapidement ses objectifs en matière de développement économique et de politique intérieure et étrangère”.

Il a promis que l’ensemble de la population bénéficierait des avancées réalisées dans cette lutte contre le terrorisme:

“Avec la permission d’Allah, les véritables bénéficiaires d’une ‘Turquie sans terrorisme’ seront les 85 millions de citoyens de ce pays, sans distinction de communauté : Turcs, Kurdes, Arabes, Alévis ou Sunnites soient-ils”.