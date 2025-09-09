AFRIQUE
3 min de lecture
La CPI présente des preuves dans l'affaire de crimes de guerre contre l'Ougandais Joseph Kony
L'audience de confirmation des charges intervient 20 ans après que la CPI a émis un mandat d'arrêt contre Joseph Kony pour son leadership du groupe rebelle LRA.
La CPI présente des preuves dans l'affaire de crimes de guerre contre l'Ougandais Joseph Kony
Photographie de novembre 2006 : Joseph Kony, chef de l’Armée de résistance du Seigneur, répond aux questions des journalistes. / AP
9 septembre 2025

Les procureurs de la Cour pénale internationale (CPI) commencont mardi à présenter des preuves pour étayer les accusations portées contre le chef rebelle ougandais en fuite, Joseph Kony, lors de la toute première audience par contumace de la cour mondiale.

Kony, fondateur et dirigeant de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

L'audience dite de confirmation des charges intervient deux décennies après que la CPI a émis un mandat d'arrêt contre Kony pour son rôle présumé à la tête de ce groupe rebelle brutal, tristement célèbre pour ses atrocités, notamment l'enlèvement d'enfants et la mutilation de captifs.

L'audience de la CPI n'est pas un procès, mais permet aux procureurs de présenter leur dossier devant la cour. Kony sera représenté en son absence par un avocat de la défense.

Après avoir examiné les preuves, les juges peuvent décider de confirmer ou non les charges contre Kony, mais il ne pourra être jugé que s'il est placé sous la garde de la CPI.

Cas test

Kony fait face à 39 chefs d'accusation, notamment pour meurtre, esclavage sexuel, viol et enrôlement d'enfants soldats, des crimes qui auraient été commis en 2003 et 2004 dans le nord de l'Ouganda.

Cette audience est perçue comme un cas test pour la cour, qui pourrait avancer dans d'autres affaires où la probabilité d'arrêter un suspect est jugée faible, comme dans le cas du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Kony a été propulsé sur le devant de la scène mondiale en 2012 lorsqu'une vidéo sur ses crimes est devenue virale. Malgré l'attention et les efforts internationaux pour le capturer, il reste en fuite.

Nos recommandations

La LRA a commencé ses attaques en Ouganda dans les années 1980, lorsque Kony cherchait à renverser le gouvernement.

Après avoir été chassée de l'Ouganda, la milice a terrorisé des villages en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Soudan du Sud.

Elle était tristement célèbre pour l'utilisation d'enfants soldats, la mutilation de civils et l'esclavage des femmes.

Les survivants saluent les charges

Les procédures de la CPI contre Kony seront suivies de près en Ouganda, où les survivants saluent les accusations, même s'ils regrettent l'échec de sa capture.

« Il a fait beaucoup de mauvaises choses », a déclaré Odong Kajumba, qui a échappé à la LRA après avoir été capturé et forcé de transporter un sac de sucre jusqu'à la frontière ougandaise avec le Soudan en 1996. S'ils peuvent arrêter Kony, a-t-il ajouté, « je serai très heureux ».

Tout le monde n'est pas satisfait de l'avancée des procédures.

« Pourquoi voulez-vous juger un homme que vous ne pouvez pas attraper ? Ils devraient d'abord l'arrêter », a déclaré Odonga Otto, un ancien député du nord de l'Ouganda. « C'est une moquerie. »

Juger Kony alors qu'il est en détention rend les procédures judiciaires « plus réelles » pour les victimes et les survivants de ses crimes présumés, a-t-il ajouté.

SOURCE DE L'INFORMATION:AP
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us