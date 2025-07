Au moins 59 821 Palestiniens ont été tués dans la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza depuis octobre 2023, a déclaré dimanche le ministère de la Santé.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que 88 corps avaient été transportés dans des hôpitaux au cours des dernières 24 heures, tandis que 374 personnes ont été blessées, portant le nombre total de blessés à 144 851 dans cette offensive israélienne.

« De nombreuses victimes restent piégées sous les décombres et sur les routes, car les secouristes ne peuvent pas les atteindre », a ajouté le ministère.

Le ministère a également noté que 11 Palestiniens ont été tués et plus de 36 autres blessés en tentant d'obtenir une aide humanitaire au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de Palestiniens tués en cherchant de l'aide à 1 132, avec plus de 7 521 autres blessés, depuis le 27 mai.

Mandat d'arrêt de la CPI contre Netanyahu

L'armée israélienne a repris ses attaques sur Gaza le 18 mars, tuant depuis 8 657 personnes et blessant 32 810 autres, brisant ainsi un cessez-le-feu et un accord d'échange de prisonniers qui étaient en vigueur depuis janvier.

En novembre 2024, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour sa guerre contre Gaza.