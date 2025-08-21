Par La Rédaction
Tottenham Hotspur semble être sur le point de faire l'objet d'un détournement dramatique, les rivaux du nord de Londres, Arsenal, s'étant emparés du joueur Eberechi Eze, l'une de leurs principales cibles. L'intérêt tardif d'Arsenal a fait tourner la tête d'Eze, laissant aux Spurs un goût amer.
Alors qu'Eze s'apprête à rejoindre les Gunners, nous nous souvenons de cinq des transferts "détournés" les plus mémorables du football anglais.
Voici les cinq transferts qui ont mal tournés à la dernière minute :
Paul Gascoigne
Paul Gascoigne a été assez courageux – (ou stupide, selon certains ?) - pour revenir sur l'accord passé avec Sir Alex Ferguson et rejoindre Manchester United en 1988.
Manchester United pensait avoir gagné la course au talent le plus excitant d'Angleterre, Gascoigne confirmant son intention de rejoindre Old Trafford après les vacances d'été de Ferguson.
"Nous lui avons parlé la veille de mon départ en vacances", se souvient Ferguson.
Il m'a dit : "Allez-vous amuser, Ferguson, je vais signer à Manchester United".
En vacances, il apprend par Martin Edwards, président de Manchester United, une mauvaise nouvelle : Gascoigne a signé à Tottenham.
Les Londoniens ont fait une offre plus attractive, incluant une maison pour ses parents et un transat pour sa sœur, convainquant le milieu de Newcastle de rejoindre Tottenham, au grand désarroi de Manchester. Ce transfert reste un "et si" marquant dans l’histoire du football.
Roy Keane
En 1993, Manchester United s'est trouvé du bon côté d'un détournement de transfert, après avoir fait signer Roy Keane, le milieu de terrain de Nottingham Forest, au nez et à la barbe des Blackburn Rovers.
Keane avait accepté de rejoindre Blackburn, mais un retard administratif a permis à Manchester United de le convaincre.
Il a admis avoir évité d’appeler le manager des Rovers Kenny Dalglish, qui s’est emporté après son revirement. Keane a finalement signé à United, redoutant la réaction de Dalglish pendant ses vacances.
John Obi Mikel
Il s'agit peut-être du bras de fer le plus mémorable de tous les temps en matière de transferts.
Le "transfert" de John Obi Mikel à Manchester United a même été présenté comme l’arrivée d’une nouvelle recrue, avant qu'une bataille juridique ne s'ensuive et que le milieu de terrain ne rejoigne Chelsea.
Le Nigerian John Obi Mikel avait un pré-contrat avec Manchester United, mais Chelsea l’a détourné via le club sudéois de Lyn Oslo. S’en est suivie une bataille juridique impliquant la FIFA. Chelsea a finalement indemnisé United, et Mikel a joué 11 ans à Londres.
Willian
Tottenham Hotspur pensait que le Brésilien Willian était une valeur sûre en août 2013, l'ailier ayant même passé une visite médicale avec le club du nord de Londres.
Cependant, Chelsea a détourné le transfert alors que Willian se trouvait encore sur le terrain d'entraînement de Tottenham.
Les Blues ont remporté la course à l'ailier du Shakhtar Donetsk, laissant les Spurs stupéfaits.
Alors qu’il devait signer à Tottenham, Chelsea a appelé à la dernière minute. Il a quitté le centre d'entraînement des Spurs pour rejoindre les Blues, qu’il considérait déjà comme son choix idéal.
Mykhailo Mudryk
L'avenir de Mykhailo Mudryk a fait la une des journaux lors de la fenêtre de janvier 2023.
Arsenal était le grand favori pour recruter l’Ukrainien, qui a brillé pendant la campagne de la Ligue des champions avec le Shakhtar Donetsk.
Chelsea a doublé Arsenal à la dernière minute pour signer Mudryk, malgré l’intérêt public du joueur. Ce transfert a couté 88,5 millions £.