Par La Rédaction

Tottenham Hotspur semble être sur le point de faire l'objet d'un détournement dramatique, les rivaux du nord de Londres, Arsenal, s'étant emparés du joueur Eberechi Eze, l'une de leurs principales cibles. L'intérêt tardif d'Arsenal a fait tourner la tête d'Eze, laissant aux Spurs un goût amer.

Alors qu'Eze s'apprête à rejoindre les Gunners, nous nous souvenons de cinq des transferts "détournés" les plus mémorables du football anglais.

Voici les cinq transferts qui ont mal tournés à la dernière minute :

Paul Gascoigne

Paul Gascoigne a été assez courageux – (ou stupide, selon certains ?) - pour revenir sur l'accord passé avec Sir Alex Ferguson et rejoindre Manchester United en 1988.

Manchester United pensait avoir gagné la course au talent le plus excitant d'Angleterre, Gascoigne confirmant son intention de rejoindre Old Trafford après les vacances d'été de Ferguson.

"Nous lui avons parlé la veille de mon départ en vacances", se souvient Ferguson.

Il m'a dit : "Allez-vous amuser, Ferguson, je vais signer à Manchester United".

En vacances, il apprend par Martin Edwards, président de Manchester United, une mauvaise nouvelle : Gascoigne a signé à Tottenham.

Les Londoniens ont fait une offre plus attractive, incluant une maison pour ses parents et un transat pour sa sœur, convainquant le milieu de Newcastle de rejoindre Tottenham, au grand désarroi de Manchester. Ce transfert reste un "et si" marquant dans l’histoire du football.

Roy Keane

En 1993, Manchester United s'est trouvé du bon côté d'un détournement de transfert, après avoir fait signer Roy Keane, le milieu de terrain de Nottingham Forest, au nez et à la barbe des Blackburn Rovers.

Keane avait accepté de rejoindre Blackburn, mais un retard administratif a permis à Manchester United de le convaincre.

Il a admis avoir évité d’appeler le manager des Rovers Kenny Dalglish, qui s’est emporté après son revirement. Keane a finalement signé à United, redoutant la réaction de Dalglish pendant ses vacances.