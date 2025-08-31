INTERNATIONAL
Sommet OCS : le président Erdogan discute de la technologie et des investissements avec Xi Jinping
La Turquie et la Chine ont également évoqué le renforcement de la coopération par le biais du Corridor du Milieu et de l'Initiative de la Ceinture et de la Route.
Erdogan a souligné la nécessité d'un commerce équilibré et durable. / AA
31 août 2025

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue chinois, Xi Jinping, pour discuter des relations bilatérales lors d’un sommet dans la ville portuaire chinoise de Tianjin.

La réunion de dimanche s’est tenue en marge du 25e sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), avec un accent particulier sur le commerce, les investissements et la stabilité régionale.

Le président Erdogan a déclaré que les liens économiques devaient être renforcés par des investissements durables et équilibrés, ajoutant que le commerce seul ne pouvait garantir une stabilité à long terme.

« Le commerce bilatéral devrait être soutenu par des investissements pour assurer l’équilibre et la durabilité ; il existe un potentiel énorme dans les technologies numériques, l’énergie, la santé et le tourisme, et une coordination accrue parmi les entreprises chinoises pour investir en Turquie serait bénéfique », a déclaré la présidence turque dans un communiqué.

Maintenir les mécanismes actifs

Le président Erdogan a également souligné la nécessité d’une plus grande coordination entre l’initiative turque du Corridor central et le projet chinois des Nouvelles Routes de la Soie afin d’améliorer la connectivité régionale.

Les deux parties ont convenu de maintenir les mécanismes de consultation actifs, en favorisant un dialogue régulier et une coopération institutionnelle pour consolider leur partenariat.

Soulignant les liens stratégiques entre Ankara et Pékin, Erdogan a réaffirmé son soutien à la politique de « Une seule Chine ».

Les dirigeants ont également examiné les crises internationales, notamment la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la situation humanitaire à Gaza, ainsi que les éventuelles mesures conjointes concernant la Syrie.

