Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue chinois, Xi Jinping, pour discuter des relations bilatérales lors d’un sommet dans la ville portuaire chinoise de Tianjin.

La réunion de dimanche s’est tenue en marge du 25e sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), avec un accent particulier sur le commerce, les investissements et la stabilité régionale.

Le président Erdogan a déclaré que les liens économiques devaient être renforcés par des investissements durables et équilibrés, ajoutant que le commerce seul ne pouvait garantir une stabilité à long terme.

« Le commerce bilatéral devrait être soutenu par des investissements pour assurer l’équilibre et la durabilité ; il existe un potentiel énorme dans les technologies numériques, l’énergie, la santé et le tourisme, et une coordination accrue parmi les entreprises chinoises pour investir en Turquie serait bénéfique », a déclaré la présidence turque dans un communiqué.

Maintenir les mécanismes actifs