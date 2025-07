Le Rwanda a salué la signature à Doha d'une déclaration de principes entre la République démocratique du Congo (RDC) et une coalition de divers groupes rebelles, incluant le M23 (AFC/M23), comme une étape cruciale vers une résolution pacifique du conflit dans l'est de la RDC.

Cette déclaration de principes a été signée samedi par des représentants des deux parties, à l'issue de semaines de négociations diplomatiques.

Dans un communiqué, le ministère rwandais des Affaires étrangères a déclaré que cet accord soutient une approche de réconciliation pacifique facilitée par le Qatar.

« La déclaration d'aujourd'hui à Doha constitue une étape importante vers une résolution pacifique du conflit dans l'est de la RDC, en s'attaquant aux causes profondes du conflit et en rétablissant la sécurité et la stabilité dans notre région », a indiqué le communiqué samedi soir.

‘Une paix durable’

Le Rwanda a salué le rôle de médiation du Qatar ainsi que le soutien des États-Unis, qu'il a qualifié de complément aux efforts de l'Union africaine et à d'autres initiatives régionales.

« Nous devons tous soutenir la poursuite des progrès jusqu'à leur aboutissement. Le Rwanda reste engagé à contribuer à une paix durable ainsi qu'au développement économique dans la région des Grands Lacs », a-t-il ajouté.

Cet accord intervient quelques semaines après que le Rwanda a signé un accord de paix avec la RDC le 27 juin à Washington, suscitant l'espoir de mettre fin aux violents affrontements dans l'est du Congo.

La RDC et les pays occidentaux accusent le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 depuis leur résurgence en 2021, des accusations que Kigali nie régulièrement.

Le groupe rebelle au cœur du conflit dans l'est de la RDC contrôle de vastes territoires, y compris les principales villes des provinces de Goma et Bukavu, capturées plus tôt cette année.