Lassé de voir sa page supprimée à cause de son nom, Mark Zuckerberg poursuit Meta en justice
Cet avocat américain mène depuis des années une bataille pour garder son profil sur Facebook qui l'accuse, dit-il, de se faire passer pour son célèbre homonyme et fondateur du réseau social.
L'avocat accuse désormais Meta, entre autres, de rupture de contrat / Reuters
6 septembre 2025

Un avocat américain nommé Mark Zuckerberg a intenté une action en justice contre Meta, la société mère de Facebook, dirigée par son célèbre homonyme. La raison de cette plainte réside dans les multiples suspensions de ses comptes utilisateurs.

Cet avocat spécialisé en droit des faillites, originaire de l'État de l'Indiana, estime que Meta l'accuse régulièrement de se faire passer pour une autre personne, en l'occurrence le fondateur et PDG de la plateforme, Mark Zuckerberg.

Mark S. Zuckerberg gère à la fois un profil personnel et une page professionnelle sur Facebook, pour laquelle il investit régulièrement dans des publicités. Selon lui, cette page professionnelle a été suspendue à cinq reprises au cours des huit dernières années.

Rupture de contrat

La réactivation de sa page a souvent pris plusieurs mois, bien qu'il ait systématiquement fourni les documents nécessaires immédiatement après chaque suspension. La première suspension de son profil, survenue en 2011, avait déjà attiré l'attention des médias américains et internationaux.

Avocat depuis 38 ans, Zuckerberg a déclaré dans sa plainte qu'il avait dépensé plus de 11 000 dollars en publicités sur Facebook au fil des ans, dans l'espoir d'attirer de nouveaux clients.

Sa page Facebook a de nouveau été bloquée en mai de cette année et reste inactive à ce jour.

L'avocat accuse désormais Meta, entre autres, de rupture de contrat, affirmant qu'il n'a pas reçu la compensation convenue pour ses dépenses publicitaires. Dans sa plainte, il demande au tribunal d'interdire à Facebook de bloquer ses profils à l'avenir.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
