Un avocat américain nommé Mark Zuckerberg a intenté une action en justice contre Meta, la société mère de Facebook, dirigée par son célèbre homonyme. La raison de cette plainte réside dans les multiples suspensions de ses comptes utilisateurs.

Cet avocat spécialisé en droit des faillites, originaire de l'État de l'Indiana, estime que Meta l'accuse régulièrement de se faire passer pour une autre personne, en l'occurrence le fondateur et PDG de la plateforme, Mark Zuckerberg.

Mark S. Zuckerberg gère à la fois un profil personnel et une page professionnelle sur Facebook, pour laquelle il investit régulièrement dans des publicités. Selon lui, cette page professionnelle a été suspendue à cinq reprises au cours des huit dernières années.

Rupture de contrat