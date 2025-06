Petrobras vise à faire de l'Afrique sa principale région de développement en dehors du Brésil, a déclaré la PDG du géant pétrolier public à l'agence de presse Reuters lors d'une interview sur la stratégie de l'entreprise.

La Côte d'Ivoire a déroulé le "tapis rouge" pour Petrobras afin d'explorer les eaux profondes et ultra-profondes au large de ses côtes, en accordant à l'entreprise une préférence pour l'achat de neuf blocs d'exploration offshore mercredi, a révélé Magda Chambriard, PDG de Petrobras.

Elle a ajouté que le Nigeria, l'Angola et la Namibie ont également exprimé leur intérêt à collaborer avec le géant brésilien.

"Nous sommes des experts de la marge orientale du Brésil", a affirmé Chambriard jeudi, en soulignant les similitudes géologiques entre cette région et l'Afrique. "La corrélation entre le Brésil et l'Afrique est indéniable, donc nous devons aller en Afrique."

Les projets de l'entreprise en Afrique ont déjà commencé à être mis en œuvre.

Objectif en Namibie

En 2023, Petrobras a acquis une participation dans un champ pétrolier offshore en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et le Brésil sont tous deux des membres clés du club des économies émergentes mondiales qui cherchent à contrebalancer la domination occidentale.

De même, début 2024, Petrobras a acheté une participation dans des champs situés dans l'archipel de Sao Tomé-et-Principe, où elle espère forer un puits cette année, a précisé Chambriard.

"Nous espérons être invités" à développer le champ pétrolier de Mopane en Namibie, a ajouté Chambriard, sans donner plus de détails.

Cette dernière initiative du Brésil intervient dans un contexte de changements géopolitiques et économiques mondiaux, où les grandes puissances industrielles et les économies émergentes se concentrent sur l'Afrique et ses vastes ressources.

Ces dernières années, Petrobras a montré un intérêt croissant pour l'acquisition de participations dans des actifs pétroliers à l'étranger, en particulier en Afrique, dans le but d'augmenter ses réserves alors qu'elle fait face à des retards dans l'obtention de permis environnementaux pour forer de nouveaux puits au large de la forêt amazonienne.

Les projets de Petrobras marquent un retour sur le continent africain après que l'entreprise a cédé des actifs dans la région sous des gouvernements précédents, dans le cadre d'un plan global visant à se concentrer sur les zones à haute productivité des champs pré-salifères du Brésil.

Petrobras cherche également à explorer les côtes indiennes, en participant à une prochaine vente aux enchères de blocs pétroliers prévue pour juillet, a renseigné Chambriard.

Les projets d'exploration de nouveaux champs pétroliers s'inscrivent dans la stratégie de Chambriard pour gérer la tâche critique de concilier les ambitions du président Luiz Inacio Lula de faire de Petrobras un moteur de l'économie tout en générant des profits pour ses investisseurs, et ce, dans un contexte mondial marqué par des prix du pétrole en baisse.

Réduction des coûts

Petrobras, pilier de l'économie brésilienne, est également au cœur de tensions importantes au sein de l'administration Lula, qui cherche à utiliser les revenus pétroliers pour stimuler la croissance économique tout en positionnant le Brésil, hôte du prochain sommet climatique COP30, comme un leader dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

Les projets de l'entreprise visant à forer du pétrole au large de la forêt amazonienne, dans la région de Foz do Amazonas, ont été retardés en raison de l'obtention de permis environnementaux.

Mais Chambriard a déclaré à Reuters qu'elle pense que l'entreprise franchira la dernière étape pour obtenir un permis de forage dans la région au cours du second semestre de juillet.

La baisse des prix du pétrole brut Brent a poussé l'entreprise à réduire ses coûts et à simplifier ses projets dans le cadre du prochain plan stratégique de Petrobras pour la période 2026-2030, a indiqué Chambriard.

Lors de l'appel sur les résultats du premier trimestre de l'entreprise avec les analystes le mois dernier, Chambriard avait déjà signalé une orientation vers l'austérité, ce qui a rassuré les investisseurs. Cependant, elle n'a pas précisé si les efforts de réduction des coûts affecteraient les plans d'investissement de l'entreprise.

Si cela se confirme, un retrait des plans d'investissement pourrait marquer un revirement significatif pour le géant pétrolier brésilien depuis l'arrivée au pouvoir de Lula en 2023, qui a poussé l'entreprise à investir davantage pour stimuler l'économie brésilienne.