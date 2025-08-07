TURQUIE
Erdogan salue la solidarité du Sénégal avec la Palestine, rejette les attitudes orientalistes envers l'Afrique
Ousmane Sonko loue le soutien continu de la Turquie, la décrivant comme une nation fraternelle qui a toujours été aux côtés du Sénégal.
Erdogan déclare avoir discuté de coopération en matière de défense et de sécurité avec le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, en visite. / AA
il y a 14 heures

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué la position du Sénégal contre l'oppression israélienne, affirmant que sa solidarité avec le peuple palestinien constitue un exemple pour de nombreux pays.

« Notre lutte se poursuivra jusqu'à ce que le génocide à Gaza prenne fin et que ceux qui condamnent des enfants innocents à la faim et à la mort soient tenus responsables », a déclaré Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko jeudi, à Ankara.

Erdogan a souligné que les relations entre la Turquie et le Sénégal, un pays clé et frère sur le continent africain, continuent de se développer.

Il a indiqué que lors des entretiens de jeudi, ils ont discuté avec Sonko des opportunités de coopération, principalement dans les domaines de l'investissement et du commerce, ainsi que dans la sécurité, l'industrie de la défense, la lutte contre le terrorisme, l'énergie, les mines, les transports, l'agriculture et la pêche.

Le président turc a noté qu'Ankara vise à porter le volume des échanges commerciaux avec le Sénégal à 1 milliard de dollars dans un premier temps, puis à 3 milliards de dollars.

Sonko a loué le soutien continu de la Turquie, la décrivant comme une nation fraternelle qui a toujours été aux côtés du Sénégal.

Soulignant la solide industrie de défense de la Turquie, il a déclaré que les relations bilatérales s'améliorent régulièrement.

Sonko a également exprimé sa gratitude envers Erdogan pour être l'un des rares dirigeants à s'opposer au génocide d'Israël à Gaza.

« Nous sommes satisfaits de l'intérêt croissant de nos frères africains pour les produits de défense turcs. Nous espérons renforcer davantage notre solidarité dans ce domaine dans la période à venir », a-t-il déclaré.

Rejetant une approche arrogante

La Turquie a, ces dernières années, consolidé sa présence en Afrique, à un moment où de nombreux pays africains se détournent de leurs anciens colonisateurs.

Ankara a signé des accords de défense avec plusieurs États à travers le continent, notamment la Somalie, la Libye, le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie, le Nigeria et le Ghana.

Ces accords ont ouvert les fabricants de défense turcs à l'Afrique, notamment pour ses drones réputés fiables et peu coûteux.

Erdogan a salué l'Afrique comme « l'étoile de notre siècle » avec sa richesse en jeunes travailleurs, son dynamisme et sa beauté naturelle.

« Aucun pays ayant une vision globale ne peut ignorer le continent africain ou tourner le dos à cette magnifique géographie », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que quiconque critique le partenariat turco-africain « tente de confiner notre pays à des eaux peu profondes ».

« Nous rejetons toute approche arrogante, condescendante ou orientaliste envers le continent africain », a-t-il conclu.

SOURCE:TRT World
