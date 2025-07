L'ancien chef adjoint de l'état-major général de l'armée russe a été condamné lundi à 17 ans de prison pour un stratagème impliquant le détournement de plus d'un milliard de roubles (12,7 millions de dollars) provenant de contrats du ministère de la Défense, a rapporté l'agence de presse TASS.

Un tribunal militaire à huis clos a reconnu Khalil Arslanov, général-colonel, ainsi que d'autres personnes, coupables d'avoir détourné environ 1,6 milliard de roubles de contrats d'État avec Voentelecom, une entreprise fournissant des services et équipements de télécommunications à l'armée russe.

Arslanov a également été reconnu coupable d'avoir extorqué un pot-de-vin de 12 millions de roubles au directeur d'une entreprise de communications militaires.

Deux autres hommes, le colonel Pavel Kutakhov et Igor Yakovlev, décrit par TASS comme un militaire à la retraite, ont également été reconnus coupables aux côtés d'Arslanov et ont été condamnés respectivement à sept et six ans de prison.

Poursuites contre des hauts responsables de la défense

Ancien chef de l'unité de communications militaires russes, Arslanov a occupé le poste de chef adjoint de l'état-major général de l'armée de 2013 jusqu'à sa destitution en 2020. Il avait été nommé général-colonel en 2017.

La Russie a intensifié les poursuites contre des hauts responsables de la défense, alors qu'une série de scandales de corruption a éclaboussé les plus hautes sphères de l'appareil militaire russe au cours de l'année écoulée.

Ce mois-ci, l'ancien vice-ministre de la Défense, Timur Ivanov, a été condamné à 13 ans de prison pour des accusations de corruption, la peine la plus sévère à ce jour dans cette série d'affaires de malversations.