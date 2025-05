Les Ougandais, comme d'autres citoyens à travers le monde, pleurent la mort du Pape François, mais leur deuil s'accompagne d'une mélodie particulière.

Alors que la nouvelle du décès du pontife se répandait sur les réseaux sociaux et les médias lundi, les Ougandais se sont tournés vers une chanson familière sortie par l'artiste Bobi Wine en 2015.

« Welcome Pope Francis », une chanson vibrante, avait servi de prélude joyeux à la visite historique du Pape François dans ce pays d'Afrique de l'Est en novembre de la même année.

Bienvenu Pape François

En 2015, cette chanson était bien plus qu'un simple air entraînant. Elle représentait une préparation spirituelle, un appel aux Ougandais à ouvrir leur cœur au message du Pape.

Wine, en collaboration avec la chorale de la cathédrale Rubaga et les producteurs Tonny Houls et Silver Kyagulanyi, a créé une œuvre qui a profondément touché de nombreux habitants du pays.

Les paroles, riches en citations du Pape lui-même, mettaient en avant la dignité inhérente de chaque être humain, proclamant : “Les gens n'ont pas de prix.”

Wine célébrait également l'humilité du Pape et son dévouement envers les marginalisés, chantant : “Nous vous félicitons pour votre humilité et votre amour pour la communauté des pauvres.”

Hommage

Comme beaucoup d'autres lundi, Wine a exprimé son chagrin personnel face à la mort du pontife sur X, déclarant : “Je me joins au monde pour pleurer le Saint-Père, le Pape François, décédé ce matin. Que les réformes qu'il a défendues continuent de rendre le monde meilleur !”

Le retour de cette chanson a créé une vague de nostalgie sur X, où elle est tendance aux côtés de photographies de la paroisse de la cathédrale Lubaga à Kampala, un lieu cher à la visite du Pape, où François avait célébré une messe.

Le Pape François a visité 10 pays africains lors de cinq voyages sur le continent pendant son pontificat.

Parmi eux figuraient certains des pays les plus pauvres et les plus négligés : le Mozambique, Madagascar, le Congo, le Soudan du Sud et la République centrafricaine.