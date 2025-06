Florian Wirtz, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, a démenti l'information selon laquelle il aurait demandé le maillot n°10 à Liverpool dans le cadre des négociations sur un transfert, a-t-on appris auprès du Bayer Leverkusen.

Dans de rares commentaires publics de la part du joueur dont le transfert pourrait battre le record de la Premier League anglaise, Wirtz a répondu à un article de Sky Germany mardi affirmant qu'il aimerait continuer à porter le numéro 10 s'il est transféré à Liverpool.

Ce dossard a été porté cette saison par le milieu de terrain Alexis Mac Allister, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine, et est un maillot historique à Liverpool. Parmi les joueurs qui ont déjà porté le numéro 10, on trouve des grands noms du club comme John Barnes, Michael Owen, Philippe Coutinho et Sadio Mané.

« Ne croyez pas tout ce qui est écrit »

« Qui dit que je veux le 10 », a écrit Wirtz sur Instagram mardi en fin de journée, “je respecte les joueurs”.

« Ne croyez pas tout ce qui est écrit », a-t-il ajouté avec un emoji clown.

Le milieu offensif du Bayer Leverkusen serait proche d'un transfert vers le champion de Premier League, Liverpool, après avoir repoussé l'intérêt du Bayern Munich. Liverpool a déjà signé son coéquipier de Leverkusen, Jeremie Frimpong, un arrière droit néerlandais.

Un accord pour Wirtz pourrait battre le record britannique de 106,7 millions de livres (131,4 millions de dollars à l'époque) que Chelsea a accepté de payer à Benfica pour Enzo Fernández au début de l'année 2023.

Wirtz devrait jouer pour l'Allemagne mercredi lors de la demi-finale de la Ligue des Nations contre le Portugal à Munich.