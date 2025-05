La République démocratique du Congo a doublé les salaires des soldats et des policiers vendredi, selon le ministère des finances, dans une tentative apparente de remonter le moral des troupes alors que les rebelles du M23, progressent dans l'est du pays.

Le M23 s'est emparé des deux plus grandes villes de l'est du Congo lors d'une offensive rapide qui a fait des milliers de morts, forcé des centaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons et fait monter la pression sur le président Félix Tshisekedi.

Redorer l’image de l’armée

Les augmentations de salaire constitueront "un tournant vers de meilleures conditions" pour l'armée, a déclaré le ministère des Finances.

Un officier de la province du Nord-Kivu a confié à Reuters jeudi qu'il avait entendu parler de ces augmentations, mais que les troupes n'avaient même pas reçu leurs salaires de base au cours des deux derniers mois, depuis la fermeture des banques à la suite de la chute de la ville de Goma.

"Nous avons appris que notre solde avait été doublée, mais nous n'avons pas encore perçu cette augmentation parce que notre salaire a été gelé", a déclaré l'officier.

Le nouveau salaire de 500 $ par militaire

Le Congo compte environ 260 000 soldats et autres forces de sécurité, selon la loi de finances 2025. Les salaires mensuels officiels depuis 2022 se situent en moyenne entre 100 et 200 dollars pour tous les grades, selon des documents gouvernementaux.