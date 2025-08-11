Le premier restaurant kebab turc de Madagascar, "KebaBe", a été inauguré ce dimanche à Akorondrano Antananarivo. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Turquie, İshak Ebrar Çubukçu, et de la ministre du Tourisme, Viviane Dewa.

Selon l’ambassadeur, le kebab est connu dans le monde entier mais manquait à Madagascar.

"Cela faisait trois ans que nous attendions cette ouverture. Ce lieu permettra aux malgaches de découvrir notre cuisine et favorisera les échanges entre nos deux pays", a-t-il expliqué.

"KebaBe" propose un kebab 100 % malgache, préparé avec de la viande de zébu et des épices locales, selon la recette traditionnelle turque.

La viande est marinée pendant quatre jours pour être plus tendre.

"C’est cette marinade spéciale qui donne son goût unique au kebab", précise le propriétaire.