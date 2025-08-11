Madagascar : le premier restaurant kebab turc inauguré à Antananarivo
11 août 2025

Le premier restaurant kebab turc de Madagascar, "KebaBe", a été inauguré ce dimanche à Akorondrano Antananarivo. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Turquie, İshak Ebrar Çubukçu, et de la ministre du Tourisme, Viviane Dewa.

Selon l’ambassadeur, le kebab est connu dans le monde entier mais manquait à Madagascar.

"Cela faisait trois ans que nous attendions cette ouverture. Ce lieu permettra aux malgaches de découvrir notre cuisine et favorisera les échanges entre nos deux pays", a-t-il expliqué.

"KebaBe" propose un kebab 100 % malgache, préparé avec de la viande de zébu et des épices locales, selon la recette traditionnelle turque.

La viande est marinée pendant quatre jours pour être plus tendre.

"C’est cette marinade spéciale qui donne son goût unique au kebab", précise le propriétaire.

Le menu comprend plusieurs spécialités : le "dürüm kebab" (wrap), le "sambo kebab", "Iskender kebab," des brochettes, du Köfte et le dessert baklava, fait maison.

Ce dernier nécessite plus de 30 heures de préparation, selon la tradition.

Pour l’ambassadeur, ce projet a aussi une valeur symbolique.

"Ce restaurant est un signe positif pour les relations entre les deux pays.

Il pourra inciter d’autres investisseurs turcs à venir, non seulement dans la restauration mais aussi dans d’autres domaines", a-t-il déclaré.

La ministre malgache du Tourisme a souligné les bénéfices pour le pays.

"Cela crée des emplois et montre que des entreprises étrangères font confiance à Madagascar. Je crois que cela contribuera au développement économique de notre pays", a affirmé Viviane Dewa.

