L'ancien international marocain et défenseur central de Fulham, Abdeslam Ouaddou, a été hospitalisé après un accident de voiture en Afrique du Sud, où il entraîne les Orlando Pirates, l'un des clubs phares de Soweto, a annoncé le club mardi.
Ouaddou, âgé de 46 ans, ainsi que cinq autres membres du personnel du club, ont été percutés par une voiture dimanche après que leur bus d'équipe se soit arrêté sur les lieux d'un accident alors qu'ils revenaient à Johannesburg après un match de championnat à Gqeberha.
« En arrivant sur les lieux d'une collision entre deux véhicules, l'entraîneur Ouaddou et plusieurs membres du personnel sont descendus du bus de l'équipe pour porter assistance aux personnes impliquées », a déclaré le club.
« Tragiquement, alors qu'ils intervenaient sur les lieux, un véhicule Nissan NP200 a percuté les véhicules stationnés, frappant le groupe et causant de graves blessures », a précisé le communiqué des Orlando Pirates.
Entraîneur des gardiens également blessé
« L'entraîneur Ouaddou, ainsi que les cinq membres du personnel touchés, ont été immédiatement transportés à l'hôpital, où ils reçoivent actuellement des soins médicaux », a ajouté le communiqué.
Le défenseur Thapelo Xoki a également été blessé, tout comme l'entraîneur des gardiens, Tyrone Damons, qui a subi une fracture de la jambe en trois endroits et a été opéré lundi, selon des informations obtenues par Reuters.
Ouaddou, qui a également joué au Stade Rennais et à Nancy en Ligue 1, a été nommé entraîneur des Pirates en juillet.
Ils doivent disputer une finale de coupe le 13 septembre.