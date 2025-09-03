L'ancien international marocain et défenseur central de Fulham, Abdeslam Ouaddou, a été hospitalisé après un accident de voiture en Afrique du Sud, où il entraîne les Orlando Pirates, l'un des clubs phares de Soweto, a annoncé le club mardi.

Ouaddou, âgé de 46 ans, ainsi que cinq autres membres du personnel du club, ont été percutés par une voiture dimanche après que leur bus d'équipe se soit arrêté sur les lieux d'un accident alors qu'ils revenaient à Johannesburg après un match de championnat à Gqeberha.

« En arrivant sur les lieux d'une collision entre deux véhicules, l'entraîneur Ouaddou et plusieurs membres du personnel sont descendus du bus de l'équipe pour porter assistance aux personnes impliquées », a déclaré le club.

« Tragiquement, alors qu'ils intervenaient sur les lieux, un véhicule Nissan NP200 a percuté les véhicules stationnés, frappant le groupe et causant de graves blessures », a précisé le communiqué des Orlando Pirates.

Entraîneur des gardiens également blessé