La police colombienne a annoncé samedi l'arrestation d'un homme accusé d'avoir obtenu l'arme et d'avoir engagé l'auteur de l'attentat en juin contre le sénateur et candidat à la présidence Miguel Uribe, gravement blessé et toujours en soins intensifs.

José Arteaga Hernández a "directement participé" et "organisé l'avant, le pendant et l'après de cette attaque criminelle" perpétrée le 7 juin, a déclaré le directeur de la police Carlos Fernando Triana Beltrán lors d'une conférence de presse à Bogota.

Miguel Uribe, sénateur de 39 ans et membre du parti de droite Centre démocratique, a été atteint de trois balles, dont deux dans la tête, alors qu'il s'exprimait devant des partisans dans un parc de Bogota.

Hospitalisé dans une clinique de la capitale, il a subi au moins quatre interventions chirurgicales mais son état de santé reste "critique".

Un adolescent de 15 ans, le tireur présumé, et trois adultes soupçonnés d'avoir participé à l'attaque ont été arrêtés et inculpés de tentative d'homicide et de port d'arme illégal.

Aucun n'a reconnu les faits.

L'accusé, qualifié de "criminel avec plus de 20 ans de carrière" et visé par une notice rouge d'Interpol, est soupçonné d'avoir été "chargé de coordonner l'activité criminelle, ainsi que d'identifier et de remettre l'arme à l'adolescent qui aurait commis l'attentat", selon la police.

Le ministre de la Défense, Pedro Sánchez, a déclaré sur X qu'il avait "négocié l'exécution du crime" contre l'équivalent d'environ 250.000 dollars.

Arteaga va notamment être inculpé de tentative d'homicide aggravé, de fabrication, de trafic et de port d'arme aggravés, et de complot aggravé en vue de commettre un crime.

José Arteaga Hernández est le chef d'un gang criminel de Bogota, selon la police qui enquête sur de possibles liens avec des groupes armés plus puissants.

Les autorités offrent une récompense d'environ 750.000 dollars pour toute information permettant de capturer les responsables de l'attentat.