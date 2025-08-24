INTERNATIONAL
Un autre journaliste palestinien tué par Israël alors qu'il couvrait des demandeurs d'aide à Gaza
Khaled al Madhoun couvrait une zone où des Palestiniens s'étaient rassemblés à la recherche d'une aide humanitaire lorsque l'incident s'est produit.
Le nombre de journalistes palestiniens tués à Gaza depuis octobre 2023 a atteint 240. / Photo : AP
24 août 2025

Un journaliste palestinien a été tué par les forces israéliennes dans le nord de Gaza, a annoncé le Syndicat des journalistes palestiniens.

L'organisation non gouvernementale a déclaré samedi que Khaled al Madhoun, un caméraman travaillant pour la chaîne officielle Palestine TV, a été abattu par des tirs israéliens dans la région de Zikim.

Al Madhoun couvrait un rassemblement de Palestiniens venus chercher de l'aide humanitaire lorsque l'incident s'est produit.

Le syndicat a condamné cet acte, le qualifiant de partie d'une « campagne systématique » contre les journalistes visant à faire taire les voix palestiniennes, tout en soulignant que les reporters à Gaza restent déterminés à accomplir leur mission « malgré les dangers ».

Avec la mort d'Al Madhoun, le nombre de journalistes palestiniens tués à Gaza depuis octobre 2023 s'élève à 240, selon le bureau des médias du gouvernement de l'enclave.

La guerre la plus meurtrière pour les journalistes

Nos recommandations

Plus tôt ce mois-ci, Israël a tué six journalistes, dont cinq faisaient partie d'Al Jazeera, lors d'une frappe sur leur tente près de l'hôpital Al Shifa à Gaza City.

Les journalistes à Gaza ont été à plusieurs reprises la cible de frappes israéliennes, d'arrestations et de menaces, malgré les avertissements internationaux, dans ce que les observateurs décrivent comme des tentatives de réduire au silence la couverture médiatique de la guerre.

Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 62 600 Palestiniens, dont la majorité sont des femmes et des enfants, à Gaza.

La guerre menée par Israël a dévasté l'enclave, qui fait face à une famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRTWorld and agencies
