Un journaliste palestinien a été tué par les forces israéliennes dans le nord de Gaza, a annoncé le Syndicat des journalistes palestiniens.

L'organisation non gouvernementale a déclaré samedi que Khaled al Madhoun, un caméraman travaillant pour la chaîne officielle Palestine TV, a été abattu par des tirs israéliens dans la région de Zikim.

Al Madhoun couvrait un rassemblement de Palestiniens venus chercher de l'aide humanitaire lorsque l'incident s'est produit.

Le syndicat a condamné cet acte, le qualifiant de partie d'une « campagne systématique » contre les journalistes visant à faire taire les voix palestiniennes, tout en soulignant que les reporters à Gaza restent déterminés à accomplir leur mission « malgré les dangers ».

Avec la mort d'Al Madhoun, le nombre de journalistes palestiniens tués à Gaza depuis octobre 2023 s'élève à 240, selon le bureau des médias du gouvernement de l'enclave.

La guerre la plus meurtrière pour les journalistes