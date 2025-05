La vedette de Liverpool Mohamed Salah a été élu joueur de la saison de la Premier League samedi, après une campagne individuelle exceptionnelle qui a vu Liverpool remporter son 20e titre de Premier League.

Salah a marqué 28 buts et délivré 18 passes décisives pour guider le club d'Anfield vers le titre, l'équipe d'Arne Slot l'emportant avec quatre matchs d'avance.

Ayant déjà remporté ce prix en 2017-2018, Salah est devenu ansi le cinquième joueur à le gagner deux fois, après Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic et Kevin De Bruyne.

L'Égyptien de 32 ans est en bonne voie pour remporter un autre Soulier d'Or pour le plus grand nombre de buts en une saison, avec cinq réalisations de plus que l'attaquant de Newcastle United, Alexander Isak, alors que la dernière journée de la saison se dispute se dimanche.

Le record de Shearer dans le viseur

Aucun joueur auparavant n'a été impliqué dans 46 buts en une saison de 38 matchs, et Salah pourrait même battre le record de 47 détenu par Alan Shearer et Andrew Cole, qui ont réalisé cet exploit lors d'une campagne de 42 matchs, lorsque Liverpool accueillera Crystal Palace à Anfield.

Avec six passes décisives de plus que tout autre joueur, Salah pourrait devenir le premier footballeur à remporter simultanément le Soulier d'Or, le titre de meilleur passeur et le prix du joueur de la saison.

Salah a également remporté le prix du joueur masculin de l'année de la Football Writers' Association pour la troisième fois plus tôt ce mois-ci.