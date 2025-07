Les membres du groupe terroriste PKK ont commencé à déposer leurs armes dans la province de Suleymaniye, en Irak, ce vendredi, marquant une avancée significative dans le cadre des efforts d'Ankara pour parvenir à une Turquie sans terrorisme.

Après des opérations antiterroristes soutenues et efficaces menées par les forces de sécurité turques, le PKK a annoncé en mai qu'il se dissoudrait et désarmerait, constituant une étape majeure dans la lutte de plusieurs décennies du pays contre le terrorisme.

Parallèlement, l'État turc a élargi sa lutte contre le terrorisme sur le terrain diplomatique.

Des années de pression constante sur les partenaires internationaux — notamment en Europe et au Moyen-Orient — ont porté leurs fruits.

La capacité du PKK à opérer librement dans les capitales étrangères, à blanchir de l'argent et à collecter des fonds sous divers prétextes politiques a considérablement diminué. Le poids géopolitique croissant de la Turquie signifie que ses préoccupations sont de plus en plus prises au sérieux par les grandes puissances mondiales.

Grâce à des liens économiques, à une diplomatie énergétique et à des partenariats régionaux, Ankara a progressivement asphyxié les réseaux de soutien du PKK à l'étranger.

Un porte-parole du Parti de la justice et du développement (AK Party) du président Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi soir que la remise des armes devrait être finalisée dans quelques mois.

Lors d'une interview avec la chaîne NTV, Omer Celik a expliqué qu'une équipe de vérification — composée de responsables des services de renseignement turcs et des forces armées — surveillera le processus de désarmement.

« Le processus de désarmement (en Irak) doit être achevé dans un délai de trois à cinq mois... Si cette période est dépassée, il deviendra vulnérable aux provocations », a déclaré Celik.

Depuis plus de 40 ans, la Turquie lutte contre le PKK, qui a tué plus de 40 000 personnes lors d'attaques contre des civils et les forces de sécurité turques.