Le contrat du joueur de football suédois, qui fêtera bientôt ses 26 ans, inclut un engagement à long terme pour une somme record britannique d'environ 130 millions de livres sterling, selon les informations rapportées par Sky Sports News et The Athletic dimanche.

Les négociations prolongées autour de cet accord ont dominé le marché des transferts de la Premier League, qui se clôture lundi. Une offre de Liverpool de 110 millions de livres sterling pour le joueur de 25 ans, Isak, avait été rejetée plus tôt en août.

Ni Liverpool ni Newcastle n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau tôt lundi matin.

Tensions avec le club