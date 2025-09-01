Le contrat du joueur de football suédois, qui fêtera bientôt ses 26 ans, inclut un engagement à long terme pour une somme record britannique d'environ 130 millions de livres sterling, selon les informations rapportées par Sky Sports News et The Athletic dimanche.
Les négociations prolongées autour de cet accord ont dominé le marché des transferts de la Premier League, qui se clôture lundi. Une offre de Liverpool de 110 millions de livres sterling pour le joueur de 25 ans, Isak, avait été rejetée plus tôt en août.
Ni Liverpool ni Newcastle n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau tôt lundi matin.
Tensions avec le club
Isak a marqué 23 buts en championnat la saison dernière et a conduit Newcastle à un retour en Ligue des champions avec une cinquième place.
Il a également marqué lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre Liverpool, offrant au club leur premier trophée national en 70 ans.
Il n'a pas participé à la tournée de pré-saison de Newcastle et a été contraint de s'entraîner séparément dans un conflit tendu avec le club, que l'entraîneur Eddie Howe a sombrement décrit comme une « situation perdant-perdant ».
De son côté, Isak a accusé Newcastle de ne pas tenir ses promesses et de tromper les supporters dans une déclaration où il a confirmé son souhait de quitter le club du nord-est, soulignant que ce changement était dans « l'intérêt de tous ».