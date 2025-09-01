SPORTS
2 min de lecture
Football : le Suédois Alexander Isak rejoint Liverpool pour un montant record en Grande-Bretagne
Liverpool a conclu un accord pour recruter l'attaquant suédois Alexander Isak de Newcastle United pour une somme record britannique d'environ 130 millions de livres.
Football : le Suédois Alexander Isak rejoint Liverpool pour un montant record en Grande-Bretagne
Premier League - Newcastle United contre Everton / Reuters
1 septembre 2025

Le contrat du joueur de football suédois, qui fêtera bientôt ses 26 ans, inclut un engagement à long terme pour une somme record britannique d'environ 130 millions de livres sterling, selon les informations rapportées par Sky Sports News et The Athletic dimanche.

Les négociations prolongées autour de cet accord ont dominé le marché des transferts de la Premier League, qui se clôture lundi. Une offre de Liverpool de 110 millions de livres sterling pour le joueur de 25 ans, Isak, avait été rejetée plus tôt en août.

Ni Liverpool ni Newcastle n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau tôt lundi matin.

Tensions avec le club

Nos recommandations

Isak a marqué 23 buts en championnat la saison dernière et a conduit Newcastle à un retour en Ligue des champions avec une cinquième place.

Il a également marqué lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre Liverpool, offrant au club leur premier trophée national en 70 ans.

Il n'a pas participé à la tournée de pré-saison de Newcastle et a été contraint de s'entraîner séparément dans un conflit tendu avec le club, que l'entraîneur Eddie Howe a sombrement décrit comme une « situation perdant-perdant ».

De son côté, Isak a accusé Newcastle de ne pas tenir ses promesses et de tromper les supporters dans une déclaration où il a confirmé son souhait de quitter le club du nord-est, soulignant que ce changement était dans « l'intérêt de tous ».

Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us