Erdogan a ajouté que la Turquie intensifierait ses efforts diplomatiques dans les jours à venir pour accroître la pression sur le gouvernement israélien afin de mettre fin à la catastrophe humanitaire.

« Nous travaillerons pour augmenter la pression sur le gouvernement israélien dans les jours à venir afin de prévenir le désastre humanitaire à Gaza », a-t-il affirmé, soulignant que la Turquie est en étroite coordination avec ses partenaires internationaux.

Réaffirmant la solidarité de la Turquie avec les Palestiniens, il a ajouté : « Nous ferons en sorte que nos frères et sœurs à Gaza ressentent plus fortement qu'ils ne sont pas seuls. Nous continuerons à travailler pour obtenir un cessez-le-feu dans la région et parvenir à une paix durable. »

Erdogan a également salué les signes d'un soutien croissant à la reconnaissance de l'État palestinien en Europe et a déclaré que la Turquie considérait ces démarches comme « précieuses et encourageantes ».

« Nous accordons une grande valeur au cri humanitaire qui s'élève d'Europe. Nous saluons chaque pas fait vers la reconnaissance de l'État de Palestine ».

Ses déclarations interviennent alors que Gaza traverse l'une des pires crises humanitaires de l'histoire récente, avec plus de 60 000 Palestiniens tués depuis le 7 octobre 2023, et de graves pénuries de nourriture, d'eau et de fournitures médicales.

Les appels internationaux en faveur d'un cessez-le-feu et de la responsabilité se sont intensifiés, avec des procédures judiciaires en cours contre Israël à la fois devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice.