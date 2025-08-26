Le président turc Recep Tayyip Erdogan a participé lundi à des événements organisés par la Fondation Archers à Ahlat, dans la province de Bitlis, pour commémorer le 954e anniversaire de la victoire de Malazgirt.
Lors de son discours, Erdogan a décrit cette victoire comme un moment décisif dans l'histoire de la Turquie.
“La victoire de Malazgirt, remportée il y a exactement 954 ans, le 26 août 1071, sous la direction du sultan Alp Arslan, a transformé le cours de notre histoire”, a déclaré le président turc.
“Avec cette victoire, la nation turque a affirmé sa volonté de faire de l'Anatolie sa patrie éternelle et a jeté les bases d'une présence qui perdure depuis un millénaire.”
Le 26 août 1071, les Seldjoukides ont vaincu les forces byzantines, ouvrant ainsi la voie à une domination turque durable en Anatolie.
La commémoration de cette bataille, symbole de la résilience turque, s'inscrit également dans le cadre des efforts actuels de la Turquie pour lutter contre le terrorisme, notamment contre le PKK, actif dans des régions historiquement liées aux préparatifs seldjoukides.
“Aujourd'hui, notre devoir le plus important est de préserver l'esprit de Malazgirt et de transmettre cet héritage sacré aux générations futures. Car Malazgirt n'était pas seulement une bataille, mais le symbole de la fraternité millénaire de notre nation, de son amour pour la patrie et de sa volonté de coexistence”, a affirmé Erdogan.
Lundi, le président a également présidé une réunion du cabinet à Ahlat, dans un complexe présidentiel récemment inauguré, qui constitue le premier bureau présidentiel moderne en dehors d'Ankara.
Ahlat avait servi de point de départ à l'armée seldjoukide avant la bataille de Malazgirt, située dans l'actuelle province de Mus.
“À cette occasion, j'adresse mes plus sincères félicitations à notre noble nation à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de Malazgirt, le 26 août”, a déclaré Erdogan.
Le mois d'août est également marqué par d'autres batailles clés de la guerre d'indépendance turque, ce qui lui vaut le surnom informel de “mois des victoires”. Le 30 août est officiellement célébré comme le Jour de la Victoire dans tout le pays.