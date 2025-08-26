Le président turc Recep Tayyip Erdogan a participé lundi à des événements organisés par la Fondation Archers à Ahlat, dans la province de Bitlis, pour commémorer le 954e anniversaire de la victoire de Malazgirt.

Lors de son discours, Erdogan a décrit cette victoire comme un moment décisif dans l'histoire de la Turquie.

“La victoire de Malazgirt, remportée il y a exactement 954 ans, le 26 août 1071, sous la direction du sultan Alp Arslan, a transformé le cours de notre histoire”, a déclaré le président turc.

“Avec cette victoire, la nation turque a affirmé sa volonté de faire de l'Anatolie sa patrie éternelle et a jeté les bases d'une présence qui perdure depuis un millénaire.”

Le 26 août 1071, les Seldjoukides ont vaincu les forces byzantines, ouvrant ainsi la voie à une domination turque durable en Anatolie.