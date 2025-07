Si le visage d’Ousmane Dicko se rapporte à son âge, sa voix, en revanche, de même que l'assurance et la confiance qu'il dégage, en disent long sur la valeur de cette âme de 17 ans à qui beaucoup prédisent un avenir épique.

Les passionnés de science et de nouvelles technologies considèrent en effet Ousmane comme un acteur sûr et une référence dans le domaine de l'intelligence en Afrique.

Sa présence dans le classement Forbes des 30 jeunes les plus influents du continent africain pour l'année en cours confirme les oracles de la tech.

Le geek malien doit entrer autres sa place au rôle qu'il joue au sein de Dicken AI, la première agence d’automatisation avec intelligence artificielle au Mali, qu'il a créée il y a 3 ans.

«Mon objectif est clair : transformer la manière dont les entreprises africaines utilisent la technologie pour gagner en efficacité et en impact».

Dicken AI s’est attaquée à un problème très concret : la perte de temps et d’opportunités due à un service client inefficace.

«Dans la majorité des entreprises que nous accompagnons, les équipes sont débordées à force de répondre aux mêmes questions, encore et encore. Cela entraîne une perte de réactivité, de clients et d’argent. Pour ce problème précis, nous avons créé un agent conversationnel IA capable de gérer jusqu’à 90 % des échanges clients de façon totalement automatisée, tout en gardant une touche humaine dans la communication.

«Nos agents IA sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et peuvent répondre sur tous les canaux clés : WhatsApp, Instagram, Facebook, site web, etc. Concrètement, nous permettons aux entreprises de réduire leurs coûts, d’augmenter leur efficacité et d’améliorer l’expérience client. Nous sommes spécialisés dans la création de ces agents IA sur mesure, adaptés à chaque secteur d’activité… », explique Ousmane Dicko à TRT Afrika.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son potentiel dans le secteur du numérique, Ousmane en a pris conscience alors qu'il était seulement âgé de 7 ans en jouant à des jeux vidéo.

L'entrée dans l'adolescence a par la suite été un tournant pour Ousmane, qui dit avoir ressenti une forte envie de devenir entrepreneur.

C'est ainsi que le patron de Dicken AI va investir Internet afin d'acquérir les sciences et les techniques liées aux nouvelles technologies.

Création d'algorithmes, codage et encodage, conception de logiciels… Ousmane a appris les bases de la filière à travers des vidéos et des tutoriels.

«La première chose que j’ai faite, c’est taper sur Google : ‘comment lancer un business en ligne’. C’est là que tout a commencé. J’ai enchaîné lectures, vidéos, formations… Et j’ai rapidement compris que la technologie n’était pas seulement fascinante, elle pouvait aussi transformer le monde. C’est cette prise de conscience qui m’a poussé à me lancer sérieusement », fait savoir Ousmane.

Après la phase de l'apprentissage, le jeune Malien a eu le courage de se jeter à l'eau en autodidacte à travers le lancement de son projet de création d'agence. Et contrairement à ce que l'on serait légitimement tenté de croire, Ousmane Dicko a reçu peu d'aide en dehors de celle de ses parents afin de concrétiser son projet.

«Honnêtement, j’ai avancé seul. J’ai reçu des promesses, parfois sincères, parfois non tenues, mais très peu d’accompagnement concret.

Alors, j’ai décidé de me débrouiller autrement. Je me suis inspiré d’entrepreneurs comme Oussama Ammar, dont je suis le contenu depuis longtemps.

À défaut de pouvoir l’avoir à mes côtés, j’ai développé un clone IA de lui, un assistant personnel alimenté par ses idées, ses principes, ses discours.

Ce “clone” m’a permis de structurer mes réflexions, de prendre de meilleures décisions, et surtout de ne jamais me sentir seul dans ma progression», a -t-il confié à TRT Afrika.

Oussama Ammar est un franco-libanais, cofondateur de The Family, un incubateur d'entreprises qui a réussi à engranger des millions de dollars grâce au développement des nouvelles techniques.

Aujourd'hui, Dicken AI développe des chatbots services clients, des générations de leads, des intégrations WhatsApp.

L'agence évolue également dans la personnalisation d'intelligences artificielles tout comme elle vend ses services en matière de soutien et de formation.

La vision, la persévérance du patron de Dicken AI ont donc fini de porter leurs fruits, des fruits qui mûrissent et se diversifient de jour en jour. L'agence en intelligence artificielle est sur le point de nouer de nombreux partenariats stratégiques à l’échelle internationale.

Le Canada, la France, le Sénégal ou encore la Côte d’Ivoire font partie des possibles portefeuilles clients et partenaires.

Alors qu'il prépare son baccalauréat, Ousmane vise les plus grandes universités du monde et se dit déterminé à faire de Dicken AI la référence en intelligence artificielle pour les entreprises francophones en Afrique.

À moyen terme, Ousmane souhaite créer une communauté d’entraide autour de l’IA en Afrique, une sorte de Silicon Valley pour renforcer l'apprentissage, le partage et la collaboration entre les acteurs du domaine.

Et à long terme, Ousmane souhaite faire émerger un LLM (modèle de langage de grande taille) entièrement conçu par des Africains. Le but serait de répondre aux réalités linguistiques, culturelles et économiques de l'Afrique.