Par Edward Josaphat Qorro

Maji! Maji! Maji! (“Eau” en langue Swahili)

C’est ce qu’on entendait crier les combattants de l’armée de Kinjekitile Ngwale lors de leur lutte contre les Allemands entre 1905 et 1907. Ces affrontements se sont déroulés dans l’ancien Tanganyika, aujourd’hui la Tanzanie.

Revenons un peu en arrière. Après la Conférence de Berlin de 1884, où les grandes puissances mondiales ont décidé de se partager l’Afrique, l’Allemagne a pris le contrôle de plusieurs territoires, notamment le Tanganyika, le Rwanda, le Burundi et une partie du Mozambique.

D’autres territoires sous domination allemande incluaient la Namibie, le Cameroun et le Togoland (aujourd’hui le Ghana et le Togo).

Lois répressives

Cependant, la domination coloniale allemande s’est avérée fragile, particulièrement au Tanganyika, ce qui a conduit à l’instauration de lois répressives.

En 1898, les Allemands ont introduit une « taxe de capitation » et ont exploité la main-d’œuvre locale pour construire des infrastructures.

En 1902, le gouverneur de l’Afrique orientale allemande, Gustav Adolf von Götzen, a imposé aux villages de cultiver du coton comme culture commerciale destinée à l’exportation, malgré les problématiques liés à l’approvisionnement en eau.

Début de protestation

Ces lois ont suscité une protestation au sein la population. Les hommes étaient arrachés de force à leurs foyers pour travailler, laissant les femmes assumer leurs responsabilités.

En 1905, une grave sécheresse a frappé le sud de la Tanzanie, déclenchant une vague de révolte contre les Allemands.

Un homme nommé Kinjekitile Ngwale, originaire du village de Ngarambe et membre de l’ethnie Matumbi, a émergé comme leader. Il a convaincu les gens qu’il possédait des pouvoirs surnaturels capables d’aider à vaincre les Allemands.

Se proclamant possédé par l’esprit d’un serpent nommé « Hongo », Ngwale s’est donné le nom de Bokero et a affirmé qu’il pouvait transformer les balles des Allemands en eau (eau signifiant “maji” en swahili). Lors des affrontements, ces résistants criaient souvent “eau”, “eau”.

Il a préparé une eau dite “sacrée” et présenté comme une protection contre les balles. C’est ainsi qu’a commencé la rébellion connue sous le nom de guerre Maji Maji.

Les combattants de Kinjekitile Ngwale utilisaient des flèches et des fusils de fortune contre les armes modernes et les bombes des Allemands. Malheureusement, environ 300 000 personnes ont perdu la vie, principalement à cause de la famine qui a accompagné le conflit.

Capture et exécution

En août 1905, les autorités allemandes ont capturé Kinjekitile Ngwale et l’ont accusé de trahison. Avant son exécution, il a affirmé avoir distribué son « remède » dans tout le sud du Tanganyika.

Malgré sa mort, Kinjekitile Ngwale est reconnu pour avoir uni les tribus du sud du Tanganyika. Il est considéré comme l’un des premiers leaders à inspirer un sentiment de nationalisme dans la région.

Le mouvement Maji Maji a également conduit à des changements dans les politiques coloniales allemandes. La communauté internationale a dénoncé les abus des Allemands envers les populations locales, exigeant une réforme de leurs pratiques coloniales.

Le gouvernement colonial allemand a tenté d’améliorer son administration, notamment en mettant fin au travail forcé.

Cependant, ces réformes n’ont été pleinement mises en œuvre qu’après la Première Guerre mondiale, lorsque le Tanganyika est passé sous contrôle britannique.