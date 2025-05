L'Angola a annoncé mardi qu'il cherchait à faciliter des pourparlers directs entre la République Démocratique du Congo et les rebelles du M23, dans le but de mettre fin à un conflit de longue date dans l'est du pays.

Cette initiative a été dévoilée à la suite d'une rencontre entre le président angolais, Joao Lourenço, et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, à Luanda, capitale de l'Angola.

"En tant que médiateur dans le conflit dans l'est de la RD du Congo, l'Angola établira des contacts avec le M23 afin que des délégations du Congo et du M23 puissent organiser des négociations directes à Luanda dans les prochains jours", a déclaré la présidence angolaise.

Sommet de la SADC

L'annonce a fait suite à une déclaration antérieure de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui a indiqué qu'un sommet extraordinaire virtuel des chefs d'État et de gouvernement se tiendrait jeudi pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est du Congo.

Les rebelles du M23 ont récemment pris le contrôle des villes stratégiques de Goma et Bukavu, les capitales des provinces du Nord et du Sud Kivu, entraînant une grave crise humanitaire à l’échelle régionale.

Les combats ont fait plus de 7 000 morts depuis janvier, selon la Première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, tandis que le Rwanda continue de nier fournir des armes et des troupes aux rebelles du M23.