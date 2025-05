Le président camerounais Paul Biya célèbre 92 ans.

Biya est le dirigeant élu le plus âgé au monde et le deuxième président le plus longtemps au pouvoir en Afrique. Il dirige le Cameroun depuis plus de quarante ans.

Il est né en 1933 dans la partie méridionale du Cameroun puis il est parti en France. Il a étudié au lycée Le Grand de la Sorbonne et à Sciences Po Paris, où il a obtenu un diplôme en relations internationales en 1961.

De retour au Cameroun, il gravit les échelons du gouvernement, devenant ministre en 1968 et premier ministre en 1975, après l'unification du Cameroun anglophone et francophone.

Après la démission d'Ahmadou Ahidjo en 1982, Paul Biya devient le deuxième président du Cameroun alors sous système de parti unique. Il était l'unique candidat de la course sous l'étiquette du Parti du mouvement démocratique populaire. Plus tard dans l'année, il a survécu à une tentative de coup d'État militaire.

Sous une pression croissante au début des années 1990, il introduit le multipartisme.

Il a remporté les premières élections multipartites du pays en 1992 et a réitéré ce succès en 1997, 2004, 2011 et 2018.