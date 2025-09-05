“La mention du nom de notre pays dans des articles de certains médias israéliens au sujet d’un prétendu complot d’assassinat contre un ministre israélien est le résultat d’une campagne de désinformation visant la Turquie”, a indiqué le centre.

Il a souligné que l’affaire, présentée comme une nouveauté dans les médias israéliens, était en réalité liée à un incident survenu il y a huit mois.



“De plus, les déclarations des personnes arrêtées, confirmant qu’elles n’avaient aucun lien avec la Turquie, ont été vérifiées par des responsables du Croissant-Rouge”, a précisé le centre.

Selon Ankara, le but principal de ces publications est de créer sur la scène internationale une perception trompeuse à l’égard de la Turquie et de fragiliser sa position sur la question palestinienne.