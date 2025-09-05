TURQUIE
Le Centre turc de lutte contre la désinformation a rejeté les informations relayées par la presse israélienne mentionnant la Turquie dans le cadre d’un prétendu complot d’assassinat contre un ministre israélien, dénonçant une diffamation délibérée.
Ankara affirme que ces publications visent à affaiblir la position turque sur la question palestinienne. / AA
5 septembre 2025

“La mention du nom de notre pays dans des articles de certains médias israéliens au sujet d’un prétendu complot d’assassinat contre un ministre israélien est le résultat d’une campagne de désinformation visant la Turquie”, a indiqué le centre.

Il a souligné que l’affaire, présentée comme une nouveauté dans les médias israéliens, était en réalité liée à un incident survenu il y a huit mois.

“De plus, les déclarations des personnes arrêtées, confirmant qu’elles n’avaient aucun lien avec la Turquie, ont été vérifiées par des responsables du Croissant-Rouge”, a précisé le centre.

Selon Ankara, le but principal de ces publications est de créer sur la scène internationale une perception trompeuse à l’égard de la Turquie et de fragiliser sa position sur la question palestinienne.

Les autorités turques ont appelé l’opinion publique et les instances internationales à ne pas accorder de crédit à ce qu’elles décrivent comme des “efforts de désinformation et de propagande noire visant la Turquie”.

Depuis le début de la guerre israélienne à Gaza, la Turquie s’est imposée comme l’un des critiques les plus virulents d’Israël, accusant à plusieurs reprises Tel-Aviv de génocide et appelant à des poursuites devant les juridictions internationales.

À Ankara, des responsables estiment que les campagnes de diffamation associant la Turquie au terrorisme ou à des complots régionaux s’inscrivent dans une stratégie visant à affaiblir sa position diplomatique en faveur des Palestiniens.

