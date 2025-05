Le pipeline Trans Niger du Nigeria, un oléoduc majeur transportant du brut des champs pétroliers terrestres vers le terminal d'exportation de Bonny, s'est rompu et a déversé du pétrole dans la communauté de B-Dere, située dans l'Ogoniland, a déclaré jeudi un groupe de défense des droits environnementaux.

Il s'agit du deuxième incident touchant le pipeline Trans Niger en deux mois. En mars, le pipeline avait été fermé après une explosion qui avait provoqué un incendie.

Nnimmo Bassey, directeur exécutif de la Health of Mother Earth Foundation, a affirmé que la fuite survenue le 6 mai n'avait pas encore été stoppée, ajoutant que la lenteur de la réponse témoignait d'un manque de considération pour la population et était "inacceptable".

"Nous sommes dans une zone sinistrée et d'autres catastrophes pourraient survenir, même à cause d'une simple étincelle accidentelle," a-t-il averti.

"Le fait que cette fuite, survenue il y a une semaine, n'ait pas encore été stoppée souligne l'urgence pour le gouvernement de se concentrer sur le nettoyage de l'Ogoniland au lieu de chercher à ouvrir de nouveaux puits de pétrole. Les anciens puits devraient être fermés et démantelés."

Enquêteurs dépêchés

L'Ogoniland, l'une des premières régions productrices de pétrole brut en Afrique, fait face à la pollution pétrolière depuis des décennies. Cependant, les bénéfices ont souvent profité aux grandes compagnies pétrolières et aux caisses de l'État nigérian. Les habitants locaux se plaignent depuis longtemps des déchets toxiques et d'une compensation insuffisante.

Le consortium pétrolier nigérian Renaissance Group, qui possède désormais l'ancienne filiale terrestre de Shell exploitant le pipeline, a confirmé l'explosion et indiqué qu'une équipe d'enquêteurs avait été envoyée pour déterminer la cause de la fuite.

Le pipeline Trans Niger (TNP), avec une capacité d'environ 450 000 barils par jour, est l'un des deux conduits permettant d'exporter le brut Bonny Light du Nigeria, le plus grand producteur de pétrole d'Afrique.

Il n'était pas immédiatement clair si le TNP avait été fermé. Le TNP n'a pas fourni de déclaration immédiate lorsqu'il a été sollicité pour un commentaire. Une interruption prolongée pourrait toutefois contraindre ses opérateurs à déclarer un cas de force majeure sur les exportations de Bonny Light.

Sabotage des pipelines

Le sabotage des pipelines et le vol de brut figurent parmi les principales raisons qui ont poussé des majors pétrolières comme Shell, Exxon Mobil, Total et Eni à vendre leurs champs terrestres et en eaux peu profondes au Nigeria pour se concentrer sur les opérations en eaux profondes.

Renaissance Group, qui inclut des entreprises nigérianes d'exploration et de production telles qu'Aradel Energy, First E & P, Waltersmith et ND Western, ainsi que le groupe énergétique international Petroline, a finalisé l'acquisition des anciens actifs terrestres de Shell en mars.