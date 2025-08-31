L'actuel chef de l'Etat, Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, a maintes fois répété qu'il ne briguerait pas de troisième mandat à la tête du Bénin, conformément à la Constitution.

"Romuald Wadagni est le candidat de la majorité parlementaire et présidentielle. Il est le candidat de chacun de nous. Il est mon candidat", a déclaré Joseph Djogbenou, président de l'UP-R et qui était pressenti pour être candidat, dans un communiqué.

Plusieurs cadres des deux partis ont précisé, sous couvert d'anonymat, que la décision avait été prise dans la nuit de samedi à dimanche, dans une réunion restreinte organisée au domicile de Talon.

“Désigné par consensus”

Cette réunion rassemblait des responsables des formations politiques de la majorité et plusieurs personnalités influentes du pouvoir.

Selon ces sources, le choix de M. Wadagni a été fait à l'unanimité.

Agé de 49 ans, Romuald Wadagni est considéré comme l'un des plus proches collaborateurs du président Talon depuis son arrivée au pouvoir.