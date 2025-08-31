L'actuel chef de l'Etat, Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, a maintes fois répété qu'il ne briguerait pas de troisième mandat à la tête du Bénin, conformément à la Constitution.
"Romuald Wadagni est le candidat de la majorité parlementaire et présidentielle. Il est le candidat de chacun de nous. Il est mon candidat", a déclaré Joseph Djogbenou, président de l'UP-R et qui était pressenti pour être candidat, dans un communiqué.
Plusieurs cadres des deux partis ont précisé, sous couvert d'anonymat, que la décision avait été prise dans la nuit de samedi à dimanche, dans une réunion restreinte organisée au domicile de Talon.
“Désigné par consensus”
Cette réunion rassemblait des responsables des formations politiques de la majorité et plusieurs personnalités influentes du pouvoir.
Selon ces sources, le choix de M. Wadagni a été fait à l'unanimité.
Agé de 49 ans, Romuald Wadagni est considéré comme l'un des plus proches collaborateurs du président Talon depuis son arrivée au pouvoir.
Formé en France et aux Etats-Unis, cet ancien cadre du cabinet d'audit et de conseil Deloitte avait été appelé pour le portefeuille de l'Economie dès 2016.
Ces dix dernières années, le Bénin a affiché une croissance robuste, régulièrement au-dessus de 6%.
Partisan d’une restructuration de la dette africaine
Défenseur de la rigueur budgétaire et partisan pendant le Covid d'une restructuration de la dette africaine plutôt que de son annulation, il a gagné la confiance des investisseurs internationaux.
Ces dernières années, le Bénin a également régulièrement obtenu des notations favorables auprès des agences internationales et réussi des émissions obligataires sur les marchés régionaux et internationaux.
Depuis quelques années, Patrice Talon l'associe également aux décisions liées aux questions de défense, un secteur crucial pour ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, cible d'incursions terroristes dans sa partie septentrionale.
Le principal rival de Wadagni pour l'élection d'avril 2026 devrait être le candidat des Démocrates, la formation de l'ex-président Yayi Boni. Son identité n'est pas encore connue.