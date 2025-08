La Turquie a célébré le 50e anniversaire de la signature des Accords d'Helsinki (ou Acte final), le document fondateur de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

« Signé en 1975 dans le cadre du processus de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, initiée pendant la Guerre froide pour réduire les tensions et les différends entre blocs opposés, l'Acte final d'Helsinki a jeté les bases d'une architecture de sécurité fondée sur le dialogue et la coopération dans une vaste région englobant les géographies euro-atlantique et eurasienne, établissant des principes fondamentaux qui restent pertinents aujourd'hui », a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué vendredi.

La Turquie a soutenu ce processus dès le début en tant que signataire originel des Accords d'Helsinki, a précisé le ministère.

« Ce faisant, elle a non seulement réaffirmé son engagement en faveur de la paix et de la stabilité régionales, mais a également contribué activement au développement de l'architecture de sécurité européenne basée sur les principes du droit international », selon le ministère.

Diplomatie active