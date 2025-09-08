Pendant des années, la sprinteuse olympique Favour Ofili a été une figure emblématique de l'athlétisme au Nigeria.

Six fois médaillée d'or dans des compétitions de championnat, finaliste du 200m féminin aux Jeux olympiques de Tokyo et détentrice actuelle du record mondial du 150m, elle incarnait l'espoir d'une nouvelle ère pour l'athlétisme nigérian.

Cependant, derrière les médailles et les records, sa relation avec la Fédération d'Athlétisme du Nigeria (AFN) a été entachée par des opportunités manquées.

À Tokyo en 2021, Ofili n'a pas pu concourir en raison de lacunes administratives.

Quatre ans plus tard, à Paris, elle s'est vue refuser une place dans la course du 100m après que son nom a été omis de la liste des coureuses — une omission confirmée plus tard par une enquête gouvernementale comme étant le résultat direct de la “négligence” de l'AFN.

Dans la nuit du 1er septembre, Ofili, âgée de 22 ans, a annoncé son changement d'allégeance du Nigeria à la Turquie.

« Comme certains d'entre vous l'ont entendu, je commence également un nouveau chapitre en représentant la Turquie… Après avoir vécu les plus grandes déceptions de l'AFN et du Comité Olympique National (NOC) en raison de leur négligence à mon égard lors de deux Jeux olympiques (Tokyo/Paris). J'ai pris cette décision », a écrit Ofili sur Instagram.

‘Lacunes administratives’