Athlétisme : la Nigériane Favour Ofili décide de concourir désormais pour la Turquie
La sprinteuse Favour Ofili, qui n’avait pas pu disputer le 100 mètres aux JO de Paris 2024 suite à des défaillances de la fédération nigériane, a annoncé sa décision de concourir pour la Turquie. Elle dit avoir "découvert un nouveau foyer"
8 septembre 2025

Pendant des années, la sprinteuse olympique Favour Ofili a été une figure emblématique de l'athlétisme au Nigeria.

Six fois médaillée d'or dans des compétitions de championnat, finaliste du 200m féminin aux Jeux olympiques de Tokyo et détentrice actuelle du record mondial du 150m, elle incarnait l'espoir d'une nouvelle ère pour l'athlétisme nigérian.

Cependant, derrière les médailles et les records, sa relation avec la Fédération d'Athlétisme du Nigeria (AFN) a été entachée par des opportunités manquées.

À Tokyo en 2021, Ofili n'a pas pu concourir en raison de lacunes administratives.

Quatre ans plus tard, à Paris, elle s'est vue refuser une place dans la course du 100m après que son nom a été omis de la liste des coureuses — une omission confirmée plus tard par une enquête gouvernementale comme étant le résultat direct de la “négligence” de l'AFN.

Dans la nuit du 1er septembre, Ofili, âgée de 22 ans, a annoncé son changement d'allégeance du Nigeria à la Turquie.

« Comme certains d'entre vous l'ont entendu, je commence également un nouveau chapitre en représentant la Turquie… Après avoir vécu les plus grandes déceptions de l'AFN et du Comité Olympique National (NOC) en raison de leur négligence à mon égard lors de deux Jeux olympiques (Tokyo/Paris). J'ai pris cette décision », a écrit Ofili sur Instagram.

‘Lacunes administratives’

Sa déclaration a confirmé les rumeurs qui circulaient depuis des mois sur son éventuel changement d'allégeance. Cependant, l'AFN n'a pas réagi à l'annonce d'Ofili.

Les règlements de World Athletics stipulent que les athlètes doivent attendre trois ans après leur dernière compétition pour un pays avant de pouvoir changer d'allégeance — sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Ofili a exprimé sa volonté de respecter cette période d'attente, même si cela signifie manquer les Championnats du monde 2025 à Tokyo.

« Bien que cela signifie manquer les championnats de cette année à Tokyo, ce changement vient du cœur… Je suis vraiment reconnaissante d'avoir découvert une nouvelle maison en Turquie », dit-elle.

Ofili ne sera pas la première athlète nigériane à emprunter cette voie. Au moins deux autres athlètes de haut niveau ont déjà fait la même démarche.

Le sprinter Francis Obikwelu, lui, avait rejoint le Portugal. Il a décidé de concourir pour ce pays où il vivait depuis l’âge de 16 ans, en raison de la négligence des responsables sportifs nigérians suite à une blessure en compétition internationale. Il est devenu officiellement citoyen portugais en octobre 2001.

Un autre sprinter Femi Ogunode a choisi les couleurs du Qatar après des plaintes concernant une mauvaise gestion de l'AFN. Au Nigéria, Femi Ogunode s'est qualifié au sprint pour les Jeux africains de 2007 et les Jeux olympiques d'été de 2008 mais a été écarté des listes définitives de ces deux compétitions par la Fédération nigériane pour des raisons inconnues, selon les médias. Suite à cela, il a accepté une offre pour concourir au niveau international pour le Qatar.

