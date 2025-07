Par La Rédaction

Le monde du cinéma nigérian est en deuil après la disparition du légendaire cinéaste et acteur primé Kayode Peters Adewumi, affectueusement surnommé KP. Fans et célébrités expriment leur tristesse face à cette perte immense.

KP est célèbre pour avoir co-créé la série télévisée nigériane révolutionnaire “Flatmates”, devenue un véritable phénomène culturel et un pilier de la pop culture nigériane.

Selon la famille, l'acteur, réalisateur et cinéaste s'est éteint le samedi 28 juin 2025 à Toronto, au Canada, après avoir courageusement lutté contre une maladie non divulguée.

« C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé Kayode Peters Adewumi, qui s'est éteint paisiblement ce matin, le 28 juin 2025, à Toronto, au Canada. KP a affronté, défié et combattu une maladie de longue durée jusqu'à son dernier souffle », dit la déclaration.

Un parcours artistique mémorable

Le parcours artistique de KP a commencé à l'Université de Lagos avec le groupe Théâtre 15, posant les bases d'une carrière prolifique qui a marqué la télévision et le cinéma nigérians.

La série “Flatmates” de KP a ensuite donné naissance à une version dérivée, “My Flatmates”, qui a continué à divertir le public et à inspirer une nouvelle génération de comédies de situation, consolidant ainsi son héritage en tant que pionnier du genre.

Sa transition vers la réalisation cinématographique a également été marquante, avec notamment le prix du Meilleur Réalisateur remporté au Festival international du film de Toronto pour “Survivors”.

Il est également connu pour avoir réalisé des films tels que “13 Letters” (2019) et “Crazy Grannies” (2021).

Au-delà de ses réalisations professionnelles, KP était célébré pour l'impact profond qu'il avait sur son entourage.

Hommages émouvants

Des hommages ont afflué de toute l'industrie, témoignant du profond respect et de l'affection portés à KP.

Okey Bakassi, humoriste renommé et acteur dans “Flatmates”, a partagé des mots touchants : « Cela n'a pas de sens... les mots me manquent... un homme au grand cœur, un ami et un frère. KP, mon gars... tu vas me manquer. Repose en paix auprès du Seigneur, grand homme. »

Seulement cinq jours avant son décès, KP avait partagé un message émouvant pour son anniversaire de mariage avec sa femme, Alexandra Peters, sur Instagram.

« Tu as été là au fil des années. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Tes prières et ton esprit nous ont soutenus au fil des ans. Encore de nombreuses années à venir pour nous. »

Sa famille a demandé de respecter leur intimité « afin de prendre le temps de préparer les funérailles et de se recueillir ».