L'administration Trump a dévoilé un plan visant à expulser Kilmar Abrego, dont l'arrestation et la lutte pour rester aux États-Unis sont devenues un point de tension dans sa politique de répression de l'immigration, vers l'Eswatini.
Un responsable du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a indiqué dans un courriel adressé aux avocats d'Abrego qu'Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland, avait remplacé l'Ouganda comme pays désigné pour son expulsion.
Le responsable a expliqué que ce changement avait été effectué parce qu'Abrego avait déclaré craindre des persécutions ou des tortures en Ouganda.
« Cette déclaration de crainte est difficile à prendre au sérieux, surtout étant donné que vous avez affirmé (par l'intermédiaire de vos avocats) craindre des persécutions ou des tortures dans au moins 22 pays différents... Néanmoins, nous vous informons par la présente que votre nouveau pays de renvoi est Eswatini, en Afrique », a écrit le responsable dans le courriel.
Abrego, originaire du Salvador et actuellement détenu dans un centre de rétention en Virginie, n'a aucun lien avec Eswatini, un pays enclavé situé à la frontière de l'Afrique du Sud.
La tentative de l'administration Trump d'envoyer Abrego, âgé de 30 ans, en Eswatini constitue le dernier rebondissement d'une saga qui a commencé en mars, lorsque les autorités américaines l'ont accusé d'être membre d'un gang et l'ont envoyé dans une prison salvadorienne, malgré une ordonnance d'un juge américain interdisant son expulsion vers son pays natal.
Abrego a été ramené aux États-Unis en juin pour faire face à des accusations criminelles de transport de migrants vivant illégalement dans le pays. Il a plaidé non coupable, et ses avocats ont accusé l'administration Trump de poursuites vindicatives.
Inéligible à l'asile
Par ailleurs, le Département de la Sécurité intérieure a publié vendredi des documents de tribunal d'immigration détaillant ses arguments contre la demande d'asile d'Abrego ou son obtention.
Un des principaux arguments est qu'Abrego serait membre d'une organisation terroriste étrangère désignée, MS-13, une allégation qu'Abrego nie et pour laquelle il n'a pas été inculpé.
Abrego a déposé une requête devant le tribunal d'immigration de Baltimore le mois dernier pour rouvrir son dossier d'immigration de 2019 et demander à nouveau l'asile. Sa première demande avait été rejetée car elle avait été déposée plus d'un an après son arrivée aux États-Unis.
Abrego avait fui les menaces de violence des gangs dans son Salvador natal vers 2011 pour rejoindre son frère dans le Maryland. Et bien que sa première demande d'asile ait été rejetée, il avait obtenu une protection contre l'expulsion vers le Salvador car il avait établi une crainte fondée de violence des gangs dans ce pays.
Abrego, un ouvrier métallurgiste entré illégalement aux États-Unis, vivait dans le Maryland avec sa femme, leur enfant et deux des enfants de celle-ci - tous citoyens américains - jusqu'à son arrestation et son expulsion vers le Salvador.
Les avocats d'Abrego ont déclaré que l'administration tentait de le contraindre à plaider coupable.
Selon des documents judiciaires, l'administration avait proposé à un moment de le déporter au Costa Rica s'il acceptait de plaider coupable, et avait indiqué qu'il serait envoyé en Ouganda s'il refusait.
En juillet, les États-Unis ont envoyé un vol de déportation vers Eswatini, que la porte-parole du DHS, Tricia McLaughlin, avait à l'époque décrit comme transportant « des individus si exceptionnellement barbares que leurs pays d'origine avaient refusé de les reprendre ».