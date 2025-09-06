AFRIQUE
3 min de lecture
Pourquoi Washington prévoit d'expulser Kilmar Abrego Garcia vers l'Eswatini au lieu de l'Ouganda ?
Cet homme, originaire du Salvador et actuellement détenu en Virginie, est devenu l'emblème de la politique de répression de l'immigration de l'adminstration Trump qui l'accuse d'être membre du MS-13, un gang redouté.
Pourquoi Washington prévoit d'expulser Kilmar Abrego Garcia vers l'Eswatini au lieu de l'Ouganda ?
Les avocats d'Abrego affirment que l'administration tente de le contraindre à plaider coupable. / AP
6 septembre 2025

L'administration Trump a dévoilé un plan visant à expulser Kilmar Abrego, dont l'arrestation et la lutte pour rester aux États-Unis sont devenues un point de tension dans sa politique de répression de l'immigration, vers l'Eswatini.

Un responsable du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a indiqué dans un courriel adressé aux avocats d'Abrego qu'Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland, avait remplacé l'Ouganda comme pays désigné pour son expulsion.

Le responsable a expliqué que ce changement avait été effectué parce qu'Abrego avait déclaré craindre des persécutions ou des tortures en Ouganda.

« Cette déclaration de crainte est difficile à prendre au sérieux, surtout étant donné que vous avez affirmé (par l'intermédiaire de vos avocats) craindre des persécutions ou des tortures dans au moins 22 pays différents... Néanmoins, nous vous informons par la présente que votre nouveau pays de renvoi est Eswatini, en Afrique », a écrit le responsable dans le courriel.

Abrego, originaire du Salvador et actuellement détenu dans un centre de rétention en Virginie, n'a aucun lien avec Eswatini, un pays enclavé situé à la frontière de l'Afrique du Sud.

La tentative de l'administration Trump d'envoyer Abrego, âgé de 30 ans, en Eswatini constitue le dernier rebondissement d'une saga qui a commencé en mars, lorsque les autorités américaines l'ont accusé d'être membre d'un gang et l'ont envoyé dans une prison salvadorienne, malgré une ordonnance d'un juge américain interdisant son expulsion vers son pays natal.

Abrego a été ramené aux États-Unis en juin pour faire face à des accusations criminelles de transport de migrants vivant illégalement dans le pays. Il a plaidé non coupable, et ses avocats ont accusé l'administration Trump de poursuites vindicatives.

Inéligible à l'asile

Nos recommandations

Par ailleurs, le Département de la Sécurité intérieure a publié vendredi des documents de tribunal d'immigration détaillant ses arguments contre la demande d'asile d'Abrego ou son obtention.

Un des principaux arguments est qu'Abrego serait membre d'une organisation terroriste étrangère désignée, MS-13, une allégation qu'Abrego nie et pour laquelle il n'a pas été inculpé.

Abrego a déposé une requête devant le tribunal d'immigration de Baltimore le mois dernier pour rouvrir son dossier d'immigration de 2019 et demander à nouveau l'asile. Sa première demande avait été rejetée car elle avait été déposée plus d'un an après son arrivée aux États-Unis.

Abrego avait fui les menaces de violence des gangs dans son Salvador natal vers 2011 pour rejoindre son frère dans le Maryland. Et bien que sa première demande d'asile ait été rejetée, il avait obtenu une protection contre l'expulsion vers le Salvador car il avait établi une crainte fondée de violence des gangs dans ce pays.

Abrego, un ouvrier métallurgiste entré illégalement aux États-Unis, vivait dans le Maryland avec sa femme, leur enfant et deux des enfants de celle-ci - tous citoyens américains - jusqu'à son arrestation et son expulsion vers le Salvador.

Les avocats d'Abrego ont déclaré que l'administration tentait de le contraindre à plaider coupable.

Selon des documents judiciaires, l'administration avait proposé à un moment de le déporter au Costa Rica s'il acceptait de plaider coupable, et avait indiqué qu'il serait envoyé en Ouganda s'il refusait.

En juillet, les États-Unis ont envoyé un vol de déportation vers Eswatini, que la porte-parole du DHS, Tricia McLaughlin, avait à l'époque décrit comme transportant « des individus si exceptionnellement barbares que leurs pays d'origine avaient refusé de les reprendre ».

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us