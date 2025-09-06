L'administration Trump a dévoilé un plan visant à expulser Kilmar Abrego, dont l'arrestation et la lutte pour rester aux États-Unis sont devenues un point de tension dans sa politique de répression de l'immigration, vers l'Eswatini.

Un responsable du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a indiqué dans un courriel adressé aux avocats d'Abrego qu'Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland, avait remplacé l'Ouganda comme pays désigné pour son expulsion.

Le responsable a expliqué que ce changement avait été effectué parce qu'Abrego avait déclaré craindre des persécutions ou des tortures en Ouganda.

« Cette déclaration de crainte est difficile à prendre au sérieux, surtout étant donné que vous avez affirmé (par l'intermédiaire de vos avocats) craindre des persécutions ou des tortures dans au moins 22 pays différents... Néanmoins, nous vous informons par la présente que votre nouveau pays de renvoi est Eswatini, en Afrique », a écrit le responsable dans le courriel.

Abrego, originaire du Salvador et actuellement détenu dans un centre de rétention en Virginie, n'a aucun lien avec Eswatini, un pays enclavé situé à la frontière de l'Afrique du Sud.

La tentative de l'administration Trump d'envoyer Abrego, âgé de 30 ans, en Eswatini constitue le dernier rebondissement d'une saga qui a commencé en mars, lorsque les autorités américaines l'ont accusé d'être membre d'un gang et l'ont envoyé dans une prison salvadorienne, malgré une ordonnance d'un juge américain interdisant son expulsion vers son pays natal.

Abrego a été ramené aux États-Unis en juin pour faire face à des accusations criminelles de transport de migrants vivant illégalement dans le pays. Il a plaidé non coupable, et ses avocats ont accusé l'administration Trump de poursuites vindicatives.

Inéligible à l'asile