L'Afrique du Sud demande plus de temps pour négocier un accord commercial avec l'administration du président américain Donald Trump avant que son régime de tarifs douaniers plus élevés n'entre en vigueur le 9 juillet, a déclaré mardi le ministère sud-africain du Commerce.

Trump a imposé une taxe de 31 % sur les importations américaines en provenance d'Afrique du Sud en avril dans le cadre de ses tarifs douaniers « réciproques » mondiaux, avant de suspendre leur application pendant 90 jours pour permettre des négociations.

L'Afrique du Sud vise à conclure un accord commercial qui exempterait certains de ses principaux produits d'exportation des tarifs, notamment les automobiles, les pièces détachées, l'acier et l'aluminium.

Elle a proposé d'acheter du gaz naturel liquéfié aux États-Unis en échange.

Elle cherche également à limiter l'application des tarifs à un maximum de 10 % dans le pire des cas, a indiqué le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence dans un communiqué.

Modèle pour les négociations

Des responsables sud-africains ont rencontré Connie Hamilton, représentante adjointe américaine au Commerce pour l'Afrique, à Luanda la semaine dernière, et ont appris que les États-Unis développaient un modèle à utiliser pour leurs négociations avec les pays africains, selon le communiqué.

« Compte tenu de cette évolution..., les pays africains, y compris l'Afrique du Sud, ont plaidé pour une prolongation du délai de 90 jours afin de permettre aux pays de préparer leurs propositions d'accords conformément au nouveau modèle », indique le communiqué.

Le bureau du représentant américain au Commerce n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial bilatéral de l'Afrique du Sud après la Chine.

En plus des pièces automobiles et d'autres produits manufacturés, l'Afrique du Sud exporte des produits agricoles vers les États-Unis et risque de perdre environ 35 000 emplois dans l'industrie des agrumes si les tarifs sont appliqués.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a présenté pour la première fois la proposition d'accord commercial lors de sa visite à la Maison-Blanche en mai, lorsque Trump l'a confronté à de fausses allégations de « génocide » contre les Blancs en Afrique du Sud. Ramaphosa a ensuite déclaré que des discussions constructives avaient suivi.

« Nous exhortons l'industrie sud-africaine à faire preuve de patience stratégique et à ne pas prendre de décisions hâtives, et le gouvernement continuera d'utiliser toutes les voies possibles pour engager un dialogue avec le gouvernement américain afin de trouver des solutions à l'amiable », a déclaré le ministre du Commerce Parks Tau.