Par Susan Mwongeli
Lorsque le président turc Recep Tayyip Erdoğan a atterri à Mogadiscio en 2011, la Somalie traversait l'une des périodes les plus sombres de son histoire.
La sécheresse et les conflits avaient poussé cette nation d'Afrique de l'Est, peuplée de 18 millions d'habitants, au bord de la famine.
Aucun dirigeant extérieur au continent africain n'avait visité le pays depuis près de 20 ans.
L'arrivée du président Erdoğan n'était pas simplement une mission dictée par des intérêts géopolitiques ou économiques, mais le début d'un partenariat qui allait redéfinir les règles de l'engagement avec l'Afrique.
Au cours des 14 dernières années, les entrepreneurs turcs ont réalisé 2 031 projets d'une valeur totale de 97 milliards de dollars américains à travers le continent, selon l'agence Anadolu.
Turkish Airlines dessert désormais 62 villes africaines dans 41 pays.
Environ 62 000 étudiants africains poursuivent leurs études dans des universités turques.
Des infrastructures telles que le chemin de fer à écartement standard de Tanzanie, considéré comme le réseau ferroviaire le plus avancé technologiquement en Afrique, au Centre de conventions de Kigali au Rwanda, au stade olympique de 50 000 places au Sénégal et à l'aéroport international Blaise Diagne à Dakar, les entreprises turques ont contribué à transformer le paysage infrastructurel du continent.
La coopération de la Turquie avec le continent ne se limite pas au béton et à l'acier.
La Fondation Maarif gère désormais des écoles dans 27 pays africains.
Le président Erdoğan a effectué 53 visites dans 31 pays africains, ce qui fait de lui le seul dirigeant mondial à avoir voyagé aussi largement sur le continent.
Ankara affirme que son approche repose sur une histoire partagée, une compréhension mutuelle et des partenariats où les deux parties bénéficient, contrairement à l'approche des pays occidentaux souvent marquée par l'histoire coloniale et des attitudes condescendantes.
Différence d’approche
« L'Afrique a un potentiel immense. C'est le continent le plus riche en ressources. Avec la volonté de la Turquie de partager son savoir-faire et son ouverture à établir une présence plus profonde en Afrique, le continent a l'opportunité de la considérer comme un partenaire privilégié parmi de nombreux concurrents », explique Ibrahim Mukhtar, expert en relations turco-africaines, à TRT Afrika.
Le diplomate turc, universitaire et auteur, le professeur Ahmet Kavas, voit cette relation fonctionner différemment des partenariats traditionnels.
« C'est une relation gagnant-gagnant avec l'Afrique. La Turquie gagne en faisant gagner les autres pays. Souvent, l'Afrique obtient le moins dans ses échanges avec d'autres nations. Il doit y avoir un équilibre, ce qui signifie 50:50, ou au moins 40:60. Pour l'Afrique, c'est souvent même pas 10 %. Les pays européens et certains pays asiatiques sont là pour les matières premières », explique-t-il.
Étude de cas : la Somalie
La coopération croissante entre la Somalie et la Turquie illustre bien ce partenariat.
« Je crois que la Somalie a le potentiel de devenir une puissance différente grâce à ses ressources », avait déclaré Erdoğan lors de sa visite en 2011.
Ce qui a suivi a été l'un des efforts humanitaires les plus significatifs de la Turquie, rapidement élargi à une coopération plus large.
Mukhtar, qui a observé cela de près, estime que la Turquie a apporté une contribution remarquable au renforcement des capacités à travers l'Afrique.
« La Turquie a participé à la reconstruction et au soutien des institutions gouvernementales après des années de guerre civile. Ces institutions vont des ministères au parlement. La Turquie n'hésite pas à s'engager dans ce domaine », dit-il.
L'année dernière, la Turquie a signé un accord avec la Somalie pour équiper, reconstruire et former la marine somalienne.
Cela s'inscrit dans le prolongement de Camp TURKSOM, une base militaire de 50 millions de dollars établie par la Turquie à Mogadiscio en 2017 pour former les forces somaliennes.
Des siècles de liens
Les liens entre la Turquie et l'Afrique remontent à l'Empire ottoman, notamment en Afrique du Nord et de l'Est.
Dans les années 1960, lorsque les nations africaines ont obtenu leur indépendance, la Turquie a reconnu ces nouveaux États et soutenu la décolonisation.
L'évolution de cette relation a pris son essor lorsque Ankara a déclaré 2005 « L'Année de l'Afrique ».
« À la suite de ce lancement, la Turquie a saisi l'opportunité de développer nos relations avec le continent africain. Nous sommes présents en Afrique depuis près de 20 ans. Nous n'avions que douze ambassades sur le continent en 2009. Actuellement, la Turquie compte 44 missions, ce qui la place au quatrième rang en termes de représentation diplomatique en Afrique après la Chine (52), les États-Unis (50) et la France (47) », explique le professeur Kavas.
L'Union africaine a fait de la Turquie un partenaire stratégique en 2008.
Depuis, les nations africaines ont augmenté leurs ambassades en Turquie, passant de 10 à 38 en 2024, tandis que le nombre d'ambassades turques en Afrique est passé de 12 en 2002 à 44 en 2024.
Le nombre de visites bilatérales de haut niveau au cours des cinq dernières années a dépassé 500.
Des agences turques comme TIKA, DSİ, la Fondation Diyanet de Turquie et le Croissant-Rouge turc ont construit des centaines de puits au Nigeria, en Éthiopie, au Soudan, au Mali, au Burkina Faso et en Somalie.
L'Agence turque de coopération et de coordination (TİKA) dispose de 22 bureaux en Afrique et a mené des projets dans de nombreux domaines, tels que la santé et l'agriculture.
Entre 2017 et 2022, un total de 1 884 projets ont été réalisés, selon l'agence.
Elle a ouvert son premier bureau en Éthiopie en 2005 et a depuis étendu ses opérations à tous les pays africains, soutenant de nombreux « projets visant au développement de l'Afrique », notamment dans le domaine de la santé maternelle et infantile.
Parmi les projets réalisés par TİKA figurent l'Hôpital de physiothérapie en Libye, l'Hôpital Recep Tayyip Erdoğan en Somalie, l'Hôpital d'amitié Niger-Turquie et l'Hôpital turc de formation et de recherche de Nyala au Soudan.
TİKA a également soutenu le secteur de la santé en Afrique pendant la pandémie de Covid-19.
En Ouganda, le Croissant-Rouge turc a installé 20 puits alimentés par énergie solaire pour les ménages de Kayunga.
À Djibouti, DSİ a construit le barrage d'amitié d'Ambouli pour contrôler les inondations et soutenir l'agriculture.
Le commerce raconte l'histoire
Le commerce entre la Turquie et les nations africaines est passé de 4,3 milliards de dollars en 2002 à 36,6 milliards de dollars d'ici fin 2024, marquant une augmentation de neuf fois, selon l'agence Anadolu.
Les investissements turcs en Afrique sont passés de 67 millions de dollars en 2003 à 10 milliards de dollars en 2024, tandis que les entrepreneurs turcs ont entrepris 2 031 projets d'une valeur de 97 milliards de dollars à travers le continent.
« Actuellement, les principales exportations de l'Afrique vers la Turquie sont des matières premières et des produits agricoles, tandis que la Turquie exporte principalement des produits manufacturés. Le potentiel pour d'autres États africains existe », explique Mukhtar à TRT Afrika.
Les entreprises turques continuent de réaliser de grands projets dans de nombreux pays du continent, notamment en Afrique du Sud, en Libye, au Soudan, au Burkina Faso, au Togo et en Gambie.
Partenariats de défense
Avec l'augmentation des préoccupations sécuritaires à travers l'Afrique, la Turquie est également devenue un partenaire de défense important.
« La Turquie a joué un rôle important en soutenant les gouvernements africains au cours de la dernière décennie, adoptant une approche qui mérite d'être saluée. Chaque fois que la Turquie participe à la stabilisation ou envoie du matériel militaire ou des forces dans un territoire africain, elle le fait avec le consentement du gouvernement central », affirme Mukhtar.
Les exportations turques dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale ont atteint un record de 5,5 milliards de dollars en 2023, en hausse de 27 % par rapport à l'année précédente.
La part des pays africains dans cette croissance a également augmenté de manière exponentielle.
L'éducation ouvre des portes
L'éducation est au cœur de l'approche turque, avec au moins 62 000 étudiants africains étudiant en Turquie à la fin de 2024, principalement grâce à des bourses du gouvernement turc, selon les données de l'agence Anadolu.
« La Turquie attache une grande importance à l'éducation. Actuellement, nous avons environ 340 000 étudiants internationaux en Turquie, dont au moins 18 % sont africains. Nous avons des écoles Maarif en Afrique où environ 20 000 jeunes enfants africains étudient », déclare le professeur Kavas.
La Fondation Maarif gère plus de 230 institutions dans 27 nations africaines. L'Institut Yunus Emre propose des programmes de langue et de culture turques dans 18 centres répartis dans 15 pays.
Nasir Abu Machano, directeur général d'Izmir Pharmacy Ltd en Tanzanie et du groupe Izmir à l'étranger, est arrivé pour la première fois en Turquie grâce à une bourse de la BID après avoir terminé ses études secondaires à Zanzibar.
La langue a constitué un obstacle, mais la chaleur avec laquelle il a été accueilli est quelque chose dont il est reconnaissant à ce jour.
« Nous avons trouvé les Turcs très amicaux. Ils nous ont aidés de nombreuses manières. Ils comprenaient que nous étions des étrangers et nous ont aidés à nous intégrer dans leur monde », se souvient Machano.
Il a rencontré sa future épouse à Izmir et est retourné en Tanzanie en 2007, nommant son entreprise d'après la ville où il a étudié.
« Izmir Pharmacy s'est étendue à la Tanzanie continentale, créant des emplois pour de nombreux jeunes. Lorsque nous sommes revenus de Turquie à Zanzibar, il n'y avait pas beaucoup de pharmacies. Il y en avait peut-être seulement sept qui faisaient de la vente en gros, pas des pharmacies communautaires », raconte-t-il à TRT Afrika.
Les analystes voient les liens entre la Turquie et les pays africains se renforcer, grâce à une approche qui englobe les personnes, les partenariats et la transformation à long terme plutôt qu'une simple coopération économique.
La relation a déjà dépassé les modèles traditionnels de développement.
Les nations africaines trouvent de nouvelles voies vers le développement tandis que la Turquie étend sa portée mondiale grâce à des partenariats fondés sur des bénéfices mutuels.