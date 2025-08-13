Par Susan Mwongeli

Lorsque le président turc Recep Tayyip Erdoğan a atterri à Mogadiscio en 2011, la Somalie traversait l'une des périodes les plus sombres de son histoire.

La sécheresse et les conflits avaient poussé cette nation d'Afrique de l'Est, peuplée de 18 millions d'habitants, au bord de la famine.

Aucun dirigeant extérieur au continent africain n'avait visité le pays depuis près de 20 ans.

L'arrivée du président Erdoğan n'était pas simplement une mission dictée par des intérêts géopolitiques ou économiques, mais le début d'un partenariat qui allait redéfinir les règles de l'engagement avec l'Afrique.

Au cours des 14 dernières années, les entrepreneurs turcs ont réalisé 2 031 projets d'une valeur totale de 97 milliards de dollars américains à travers le continent, selon l'agence Anadolu.

Turkish Airlines dessert désormais 62 villes africaines dans 41 pays.

Environ 62 000 étudiants africains poursuivent leurs études dans des universités turques.

Des infrastructures telles que le chemin de fer à écartement standard de Tanzanie, considéré comme le réseau ferroviaire le plus avancé technologiquement en Afrique, au Centre de conventions de Kigali au Rwanda, au stade olympique de 50 000 places au Sénégal et à l'aéroport international Blaise Diagne à Dakar, les entreprises turques ont contribué à transformer le paysage infrastructurel du continent.

La coopération de la Turquie avec le continent ne se limite pas au béton et à l'acier.

La Fondation Maarif gère désormais des écoles dans 27 pays africains.

Le président Erdoğan a effectué 53 visites dans 31 pays africains, ce qui fait de lui le seul dirigeant mondial à avoir voyagé aussi largement sur le continent.

Ankara affirme que son approche repose sur une histoire partagée, une compréhension mutuelle et des partenariats où les deux parties bénéficient, contrairement à l'approche des pays occidentaux souvent marquée par l'histoire coloniale et des attitudes condescendantes.

Différence d’approche

« L'Afrique a un potentiel immense. C'est le continent le plus riche en ressources. Avec la volonté de la Turquie de partager son savoir-faire et son ouverture à établir une présence plus profonde en Afrique, le continent a l'opportunité de la considérer comme un partenaire privilégié parmi de nombreux concurrents », explique Ibrahim Mukhtar, expert en relations turco-africaines, à TRT Afrika.

Le diplomate turc, universitaire et auteur, le professeur Ahmet Kavas, voit cette relation fonctionner différemment des partenariats traditionnels.

« C'est une relation gagnant-gagnant avec l'Afrique. La Turquie gagne en faisant gagner les autres pays. Souvent, l'Afrique obtient le moins dans ses échanges avec d'autres nations. Il doit y avoir un équilibre, ce qui signifie 50:50, ou au moins 40:60. Pour l'Afrique, c'est souvent même pas 10 %. Les pays européens et certains pays asiatiques sont là pour les matières premières », explique-t-il.

Étude de cas : la Somalie

La coopération croissante entre la Somalie et la Turquie illustre bien ce partenariat.

« Je crois que la Somalie a le potentiel de devenir une puissance différente grâce à ses ressources », avait déclaré Erdoğan lors de sa visite en 2011.

Ce qui a suivi a été l'un des efforts humanitaires les plus significatifs de la Turquie, rapidement élargi à une coopération plus large.

Mukhtar, qui a observé cela de près, estime que la Turquie a apporté une contribution remarquable au renforcement des capacités à travers l'Afrique.

« La Turquie a participé à la reconstruction et au soutien des institutions gouvernementales après des années de guerre civile. Ces institutions vont des ministères au parlement. La Turquie n'hésite pas à s'engager dans ce domaine », dit-il.

L'année dernière, la Turquie a signé un accord avec la Somalie pour équiper, reconstruire et former la marine somalienne.

Cela s'inscrit dans le prolongement de Camp TURKSOM, une base militaire de 50 millions de dollars établie par la Turquie à Mogadiscio en 2017 pour former les forces somaliennes.

Des siècles de liens

Les liens entre la Turquie et l'Afrique remontent à l'Empire ottoman, notamment en Afrique du Nord et de l'Est.

Dans les années 1960, lorsque les nations africaines ont obtenu leur indépendance, la Turquie a reconnu ces nouveaux États et soutenu la décolonisation.

L'évolution de cette relation a pris son essor lorsque Ankara a déclaré 2005 « L'Année de l'Afrique ».

« À la suite de ce lancement, la Turquie a saisi l'opportunité de développer nos relations avec le continent africain. Nous sommes présents en Afrique depuis près de 20 ans. Nous n'avions que douze ambassades sur le continent en 2009. Actuellement, la Turquie compte 44 missions, ce qui la place au quatrième rang en termes de représentation diplomatique en Afrique après la Chine (52), les États-Unis (50) et la France (47) », explique le professeur Kavas.

L'Union africaine a fait de la Turquie un partenaire stratégique en 2008.

Depuis, les nations africaines ont augmenté leurs ambassades en Turquie, passant de 10 à 38 en 2024, tandis que le nombre d'ambassades turques en Afrique est passé de 12 en 2002 à 44 en 2024.

Le nombre de visites bilatérales de haut niveau au cours des cinq dernières années a dépassé 500.