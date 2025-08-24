Ce qui encourage Israël et le rend imprudent, ce sont ses crimes de guerre et ses violations du droit international qui restent impunis à ce jour, a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères, commentant la confirmation de la famine dans l'enclave palestinienne.

Dans une déclaration publiée samedi, le ministère a cité le rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), organisme soutenu par l’Onu, confirmant la famine à Gaza depuis le 15 août avec des preuves raisonnables, soulignant qu'il mettait une fois de plus en lumière « l'ampleur de la catastrophe humanitaire causée par les politiques génocidaires mises en œuvre par le gouvernement Netanyahu contre le peuple palestinien à Gaza ».

Le ministère a déclaré que garantir un cessez-le-feu permanent à Gaza, traduire les responsables devant les tribunaux internationaux et maintenir les corridors d'aide humanitaire ouverts sans interruption figurent parmi les obligations les plus fondamentales du droit international et de l'humanité.

« La Turquie continuera à soutenir fermement la lutte légitime du peuple palestinien », a ajouté la déclaration.

« Catastrophe provoquée par l'homme »