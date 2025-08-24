TURQUIE
La Turquie avertit que les crimes de guerre impunis alimentent l'imprudence d'Israël
Le ministère turc des Affaires étrangères cite un rapport soutenu par l'ONU confirmant la famine à Gaza, exhortant à un cessez-le-feu permanent, l'ouverture de couloirs humanitaires et la responsabilité des actions d'Israël.
Selon le ministère de la Santé de Gaza, le nombre de décès liés à la famine a atteint 281 depuis octobre 2023, dont 114 enfants. / Photo : AP
24 août 2025

Ce qui encourage Israël et le rend imprudent, ce sont ses crimes de guerre et ses violations du droit international qui restent impunis à ce jour, a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères, commentant la confirmation de la famine dans l'enclave palestinienne.

Dans une déclaration publiée samedi, le ministère a cité le rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), organisme soutenu par l’Onu, confirmant la famine à Gaza depuis le 15 août avec des preuves raisonnables, soulignant qu'il mettait une fois de plus en lumière « l'ampleur de la catastrophe humanitaire causée par les politiques génocidaires mises en œuvre par le gouvernement Netanyahu contre le peuple palestinien à Gaza ».

Le ministère a déclaré que garantir un cessez-le-feu permanent à Gaza, traduire les responsables devant les tribunaux internationaux et maintenir les corridors d'aide humanitaire ouverts sans interruption figurent parmi les obligations les plus fondamentales du droit international et de l'humanité.

« La Turquie continuera à soutenir fermement la lutte légitime du peuple palestinien », a ajouté la déclaration.

« Catastrophe provoquée par l'homme »

Un rapport de l’IPC a confirmé que la famine sévit désormais officiellement dans la ville de Gaza et ses environs, touchant environ 514 000 personnes, avec des projections atteignant 641 000 d'ici la fin septembre.

C'est la première fois que l'IPC déclare une famine en dehors de l'Afrique. Le groupe a averti que les conditions de famine devraient s'étendre davantage, atteignant les zones centrales et méridionales de Deir al-Balah et Khan Younis d'ici la fin du mois prochain.

Se référant au rapport, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a décrit la situation comme une « catastrophe provoquée par l'homme » et « un échec de l'humanité elle-même », soulignant que la famine ne concerne pas seulement la nourriture mais « l'effondrement délibéré des systèmes nécessaires à la survie humaine. Les gens meurent de faim. Les enfants meurent. »

Selon le ministère de la Santé de Gaza, les décès liés à la famine ont atteint 281 depuis octobre 2023, dont 114 enfants.

Depuis le 2 mars, Israël maintient tous les points de passage de Gaza fermés, empêchant l'aide humanitaire malgré de grands convois d'aide bloqués à la frontière.

Au total, plus de 62 600 Palestiniens ont été tués dans l'enclave depuis octobre 2023, rendant la région inhabitable.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRTWorld
