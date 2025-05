Par La Rédaction

La Guinée a remporté une victoire importante : le tissu traditionnel Leppi a été officiellement reconnu comme patrimoine culturel du pays d'Afrique de l'Ouest et est désormais protégé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

Cette étape importante est l'aboutissement des efforts menés par l'Office national de promotion de l'artisanat (ONPA) de Guinée.

Le Leppi, originaire de la région du Foutah Djallon, s'est vu attribuer une indication géographique protégée (IGP) par l'OAPI.

Cette reconnaissance renforce l'authenticité du Leppi, protège son savoir-faire artisanal, évite les contrefaçons et lui ouvre les portes des marchés internationaux.

Qu'est-ce que le Leppi ?

Le Leppi est un tissu traditionnel fabriqué par les tissérands Peuls, connu pour ses motifs géométriques, souvent teints à l'indigo à l'aide de plantes locales.

C'est un symbole de l'identité et de la tradition guinéennes, porté par les hommes et les femmes lors d'occasions spéciales telles que les mariages, les festivals culturels et les célébrations musulmanes de l'Aïd.

Les Fulanis, ou Peuls, sont l'un des plus grands groupes ethniques d'Afrique. Ils sont présents dans plusieurs pays, dont le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Nigeria, le Niger et le Tchad.

Un coup de pouce au patrimoine et à l'économie guinéenne

Selon la directrice générale de l'ONPA, Marie Somparé, le processus de certification a impliqué la sélection de 50 producteurs parmi les 2 971 identifiés, qui mèneront le projet dans le cadre du Groupement Leppi de Guinée.

Les autorités vont maintenant ''sensibiliser les tisserands à la production d'un leppi de meilleure qualité afin qu'il puisse être exporté dans le monde entier'', a-t-elle déclaré à la presse locale.

L'Office national du tourisme de Guinée a félicité l'ONPA et les artisans pour l'obtention de l'IGP.

« Il s'agit d'une avancée majeure dans la préservation du patrimoine culturel et la promotion du savoir-faire artisanal guinéen.

Le Leppi, véritable symbole d'identité et de tradition, s'impose désormais comme un produit authentique, protégé et reconnu au niveau international », a déclaré l'ONPA.

« Cette reconnaissance devrait stimuler la création d'emplois, stimuler les exportations dans le secteur textile et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'artisanat et le tourisme ».

M. Somparé a souligné que la prochaine étape consistera à sensibiliser les tisserands à la production d'un Leppi de meilleure qualité pour l'exportation mondiale.

Le Groupement Leppi de Guinée devrait servir de syndicat et de régulateur pour normaliser la production de Leppi dans toute la Guinée.