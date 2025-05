La Première dame de Turquie, Emine Erdogan, a marqué le troisième anniversaire de la Journée internationale zéro déchet, le 30 mars, en lançant un puissant appel à l'action mondiale contre les déchets textiles lors d'un événement organisé à l'Assemblée générale des Nations unies.

S'adressant aux dirigeants, aux défenseurs de l'environnement et aux organisations internationales présents à l'Assemblée générale vendredi, Mme Erdogan a souligné la croissance exponentielle du mouvement « zéro déchet » dans le monde entier, ainsi que la prise de conscience et la participation croissantes à la gestion durable des déchets.

Un appel pour un avenir sans déchets

« Nous avons la chance d'assister à la formation d'un réseau mondial de sensibilisation », a déclaré Mme Erdogan, invitant les citoyens et les gouvernements à rejoindre le mouvement pour un monde sans déchets.

Cette année, la Journée zéro déchet s'est concentrée sur le thème « Vers zéro déchet dans la mode et le textile », mettant en lumière l'impact environnemental de la mode rapide et de la production textile non durable.

« Si nous pouvons facilement nous débarrasser de nos vêtements, la nature ne peut pas le faire aussi facilement », a fait remarquer Mme Erdogan, soulignant le besoin urgent de pratiques durables dans le domaine de la mode.

Le leadership de la Turquie en matière de recyclage des déchets textiles

Dans le cadre de son discours, la première dame a fait part des initiatives clés de la Turquie en matière de recyclage et de réutilisation des déchets textiles, en accord avec la vision plus large du pays en matière de développement durable. Elle a souligné l'importance des principes de l'économie circulaire pour relever les défis environnementaux posés par l'industrie de la mode.

En tant que présidente du Conseil consultatif des Nations unies sur la réduction des déchets, Mme Erdogan a également donné un aperçu des efforts en cours et des projets futurs du Conseil visant à promouvoir les politiques de réduction des déchets à l'échelle mondiale.

Gratitude pour le soutien mondial

Mme Erdogan a exprimé sa gratitude pour la coopération internationale pour le succès du Mouvement Zéro Déchet. Elle a exprimé sa gratitude au ministère turc de l'Environnement, de l'Urbanisation et du Changement climatique, à la Zero Waste Foundation, au Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), à UN-Habitat et à tous les pays partenaires qui soutiennent l'initiative.

Une vision pour un avenir durable

La première dame a également réaffirmé son engagement à créer un monde prospère, équitable et vivable pour tous, appelant les nations à prendre des mesures audacieuses en matière de réduction des déchets et de préservation de l'environnement.

Le mouvement « zéro déchet », initié par la Turquie et reconnu ensuite par les Nations unies, continue de gagner du terrain au niveau mondial, inspirant des politiques et des initiatives qui contribuent à un avenir plus durable.