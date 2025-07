Le Salon international de l'industrie de la défense (IDEF), reconnu comme l'un des plus grands rendez-vous mondiaux dans le domaine de la défense, ouvrira ses portes la semaine prochaine à Istanbul.

Cet événement de six jours, prévu pour débuter le 22 juillet, sera organisé sous l'égide de la Présidence de la République de Turquie. Il se tiendra en coordination avec le ministère turc de la Défense nationale, la Présidence des industries de la défense et la Fondation des forces armées.

Pour sa 17e édition, le salon investira plusieurs lieux emblématiques d'Istanbul, notamment le Parc des expositions d'Istanbul, l'aéroport Atatürk, l'hôtel Wow et la marina d'Ataköy.

L'exposition mettra en avant une large gamme de technologies et d'équipements militaires : véhicules blindés de combat, véhicules blindés tactiques, drones terrestres, aériens et navals, systèmes d'armes, roquettes, missiles antichars longue portée, armes d'infanterie, simulateurs militaires, solutions de guerre électronique, ainsi que des équipements de neutralisation des explosifs et munitions. Des groupes de puissance seront également présentés.

Le salon devrait attirer un large public, et de nombreuses cérémonies de signatures sont déjà programmées.

La précédente édition de l'IDEF s'était tenue en juillet 2023, également à Istanbul.