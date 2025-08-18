AFRIQUE
Est de la RDC : la date limite pour atteindre un accord de paix de Doha n'a pas été respectée
Le gouvernement congolais et les rebelles du M23 n'ont pas respecté la date limite de lundi pour parvenir à un accord de paix à Doha, suscitant des craintes que les tensions puissent compromettre les pourparlers et annuler les progrès réalisés.
Les rebelles du M23 se sont emparés de vastes étendues de terre dans l'est de la RDC début 2025. / Photo : AA
18 août 2025

Les combats dans l'est de la République démocratique du Congo se sont intensifiés cette année, le groupe M23 ayant lancé une offensive qui lui a permis de capturer les deux plus grandes villes de la région.

Dans le cadre d'un effort de médiation organisé par le Qatar, la RDC et les rebelles ont signé une déclaration de principes le 19 juillet, dans laquelle ils se sont engagés à entamer des négociations au plus tard le 8 août, avec pour objectif de parvenir à un accord d'ici le 18 août.

Les rebelles du M23 ont déclaré dans un communiqué dimanche que seule la mise en œuvre complète de la déclaration de principes, qui inclut la libération des prisonniers, permettrait de poursuivre le prochain cycle de pourparlers.

Un projet d'accord

Une source haut placée du M23 a déclaré lundi qu'ils enverraient une petite délégation au Qatar pour des discussions dans les prochains jours.

« Notre délégation insistera simplement sur la nécessité de mettre en œuvre ces mesures avant que nous puissions engager des négociations », a indiqué cette source.

Une source gouvernementale a signalé que les autorités avaient reçu un projet d'accord de l'équipe de médiation, et que les deux parties travaillaient sur leurs commentaires avant que les délégués ne retournent à Doha plus tard cette semaine.

Elle a ajouté que la libération des prisonniers est une condition préalable compliquée, car elle peut faire l'objet de négociations plutôt que d'être une condition pour poursuivre les discussions.

Un responsable qatari a affirmé à Reuters dimanche que, bien que le calendrier prévu dans la déclaration de principes n'ait pas été respecté, les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre les négociations.

