Les combats dans l'est de la République démocratique du Congo se sont intensifiés cette année, le groupe M23 ayant lancé une offensive qui lui a permis de capturer les deux plus grandes villes de la région.

Dans le cadre d'un effort de médiation organisé par le Qatar, la RDC et les rebelles ont signé une déclaration de principes le 19 juillet, dans laquelle ils se sont engagés à entamer des négociations au plus tard le 8 août, avec pour objectif de parvenir à un accord d'ici le 18 août.

Les rebelles du M23 ont déclaré dans un communiqué dimanche que seule la mise en œuvre complète de la déclaration de principes, qui inclut la libération des prisonniers, permettrait de poursuivre le prochain cycle de pourparlers.

Un projet d'accord

Une source haut placée du M23 a déclaré lundi qu'ils enverraient une petite délégation au Qatar pour des discussions dans les prochains jours.