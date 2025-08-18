Plus de 40 personnes sont portées disparues après qu'un bateau transportant au moins 50 passagers a chaviré dans l'État de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria, selon l'agence nationale de gestion des urgences du pays.

« Environ 10 personnes ont été secourues, tandis que plus de 40 passagers restent portés disparus », a déclaré l'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA) dans un communiqué dimanche.

Le bateau se dirigeait apparemment vers le marché de Goronyo lorsqu'il s'est renversé.

RELATED TRT Global - Plusieurs personnes tuées par des inondations dans le nord-est du Nigeria

La directrice générale de la NEMA, Zubaida Umar, a indiqué que l'agence avait lancé une réponse immédiate après avoir reçu les premiers rapports sur l'incident.

Efforts de sauvetage