Nigeria : plus de 40 personnes portées disparues après un naufrage dans l'État de Sokoto
Des efforts de recherche et de sauvetage sont en cours après qu'un bateau transportant plus de 50 passagers a coulé en route vers le marché local.
Les accidents de bateau sont fréquents au Nigeria pendant la saison des pluies. / Reuters
18 août 2025

Plus de 40 personnes sont portées disparues après qu'un bateau transportant au moins 50 passagers a chaviré dans l'État de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria, selon l'agence nationale de gestion des urgences du pays.

« Environ 10 personnes ont été secourues, tandis que plus de 40 passagers restent portés disparus », a déclaré l'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA) dans un communiqué dimanche.

Le bateau se dirigeait apparemment vers le marché de Goronyo lorsqu'il s'est renversé.

La directrice générale de la NEMA, Zubaida Umar, a indiqué que l'agence avait lancé une réponse immédiate après avoir reçu les premiers rapports sur l'incident.

Efforts de sauvetage

Le bureau opérationnel de la NEMA à Sokoto, en coordination avec les autorités locales et les services d'urgence, a intensifié les opérations de recherche et de sauvetage pour retrouver les passagers disparus.

« L'agence réaffirme son engagement à sauver des vies, à fournir des mises à jour en temps opportun et à coordonner tout le soutien nécessaire pour les familles touchées », ajoute le communiqué.

Les accidents impliquant des bateaux sont fréquents au Nigeria, car le transport par voie d'eau reste un moyen de déplacement courant, en particulier dans les zones rurales riveraines.

En novembre de l'année dernière, des dizaines de personnes ont perdu la vie lorsqu'un bateau transportant près de 200 passagers a chaviré le long du tronçon Dambo-Ebuchi de la rivière Niger, dans l'État du Niger, au centre-nord du pays.

Les autorités nigérianes ont principalement attribué ces tragédies à la surcharge des bateaux, au mauvais entretien, aux conditions météorologiques défavorables et à l'absence de mesures de sécurité.

