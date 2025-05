Par Pauline Odhiambo

Internet regorge de coïncidences étranges, et l'une des plus divertissantes est lorsque certains tombent sur leurs sosies – quelqu'un qui leur ressemble de manière frappante, mais qui se trouve souvent à des kilomètres de distance.

C'est ce qui est arrivé à Mzolisto Madlala, un Sud-Africain dont la publication sur Facebook demandant de l'aide pour retoucher une photo est devenue virale et a fini par attirer l'attention de nul autre que Will Smith.

En janvier dernier, Madlala a partagé une demande simple sur Facebook : "Bonjour… on me dit que je ressemble un peu à Will Smith. Quelqu'un pourrait-il l'ajouter sur cette photo ? Merci."

Bien que modeste, cette publication a suscité l'intérêt des utilisateurs des réseaux sociaux, et son parcours à travers le monde a pris une tournure inattendue.

Une sensation internationale

Plus d'un mois plus tard, la publication de Madlala est arrivée jusqu'à la star hollywoodienne elle-même. Intrigué par la ressemblance, Will Smith a décidé de prendre les choses en main.

Il a partagé la publication de Madlala avec ses 69,3 millions d'abonnés sur Instagram, en écrivant : "Quelqu'un peut-il l'aider avec cette retouche ? Il faut être sûr."

Avec ce simple geste, Smith a transformé la demande décontractée de Madlala en une sensation internationale.

Alors que la publication se répandait sur les réseaux sociaux, les Sud-Africains ont rapidement donné leur avis.

La section des commentaires était remplie de débats animés sur la question de savoir si Madlala ressemblait vraiment à l'acteur de "Bad Boys", beaucoup l'encourageant pour avoir attiré l'attention de la superstar mondiale.

Ravi de la réponse de l'acteur, Madlala a repartagé la publication Instagram de Smith sur son propre compte Facebook, où il a ajouté avec humour un emoji de visage caché.

Créateur de contenu ? Non merci

Beaucoup de ses amis l'ont soutenu, l'un d'eux plaisantant même qu'il pourrait avoir besoin de gardes du corps avec sa nouvelle notoriété.

Alors que certains l'encourageaient à profiter de son moment de gloire virale pour créer du contenu, il a humblement rejeté l'idée, notant : "Tout le monde n'est pas créateur de contenu."

Sa réponse posée a résonné auprès de nombreux internautes, montrant qu'il est possible de rester fidèle à soi-même même à l’ère de la course à la célébrité virale.

Des sosies authentiques

Cette histoire met en lumière la réalité étrange mais fascinante des sosies.

Bien qu'on dise que chacun a au moins sept sosies dans le monde, les chances que deux individus partagent des traits faciaux identiques sont inférieures à une sur un trillion.

Pourtant, des sosies authentiques existent, et ils restent souvent ignorants de leur existence mutuelle jusqu'à une rencontre fortuite ou, plus fréquemment de nos jours, une publication virale sur les réseaux sociaux les réunit.

L'histoire de Madlala n'est qu'un exemple de la manière dont Internet peut connecter des personnes des quatre coins du monde de manière inattendue.

C'est un phénomène qui transcende les frontières et les cultures, rassemblant les gens autour d'un humour et d'une curiosité partagés.