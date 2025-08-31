Selon le rapport hebdomadaire des FDS, ces opérations, menées dans le cadre des missions « Opération Niya » et « Opération Almahaou », ont permis de déjouer des embuscades, de neutraliser des engins explosifs improvisés et de démanteler un centre de stockage appartenant aux terroristes.
Le 23 août, lors d'une patrouille entre les localités de Say et Tamou, les forces armées ont découvert trois engins explosifs dissimulés près d’Illa Fari.
Une équipe d’ingénieurs militaires est rapidement intervenue pour les désamorcer en toute sécurité, évitant ainsi des pertes humaines et permettant aux troupes de poursuivre leurs missions en toute sérénité.
Cinq jours plus tard, le 28 août, les forces armées ont lancé une attaque ciblée basée sur des renseignements dans la région de CFA Moussa.
L’opération a permis de prendre d’assaut un centre de stockage de matériel terroriste, entraînant la neutralisation de huit terroristes.
Les troupes ont également saisi deux fusils AK-47, plusieurs motos, dont deux tricycles, ainsi qu’une importante quantité de carburant soupçonnée d’être destinée à soutenir les groupes terroristes opérant dans la région.
Le rapport souligne que cette opération a gravement perturbé les chaînes d’approvisionnement des terroristes, réduisant leur capacité à mener des attaques.
Opération Almahaou : Une embuscade déjouée à Kandaji
Dans le nord de Tillabéri, dans le cadre de l’« Opération Almahaou », les FDS ont une nouvelle fois démontré leur efficacité.
Le 27 août, des terroristes ont tenté de tendre une embuscade sur la route reliant Kandaji à Ayorou.
Alertées rapidement, les forces armées ont réussi à contrecarrer cette attaque sans subir de pertes humaines, selon les rapports.
Par la suite, des investigations ont conduit à l’arrestation de quatre suspects impliqués dans la préparation de cette embuscade.
Ces individus ont été remis aux autorités compétentes pour interrogatoire et collecte de renseignements.
Les FDS ont exprimé leur satisfaction quant au courage et à la compétence de leurs troupes, affirmant que ces opérations ont affaibli les terroristes, restreint leur liberté de mouvement et perturbé leurs chaînes d’approvisionnement dans l’ouest du pays.
Le Niger continue de faire face à des attaques terroristes.
Cependant, le gouvernement nigérien affirme qu’il déploie tous les efforts possibles pour éradiquer cette menace.