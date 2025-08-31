Selon le rapport hebdomadaire des FDS, ces opérations, menées dans le cadre des missions « Opération Niya » et « Opération Almahaou », ont permis de déjouer des embuscades, de neutraliser des engins explosifs improvisés et de démanteler un centre de stockage appartenant aux terroristes.

Le 23 août, lors d'une patrouille entre les localités de Say et Tamou, les forces armées ont découvert trois engins explosifs dissimulés près d’Illa Fari.

Une équipe d’ingénieurs militaires est rapidement intervenue pour les désamorcer en toute sécurité, évitant ainsi des pertes humaines et permettant aux troupes de poursuivre leurs missions en toute sérénité.

Cinq jours plus tard, le 28 août, les forces armées ont lancé une attaque ciblée basée sur des renseignements dans la région de CFA Moussa.

L’opération a permis de prendre d’assaut un centre de stockage de matériel terroriste, entraînant la neutralisation de huit terroristes.

Les troupes ont également saisi deux fusils AK-47, plusieurs motos, dont deux tricycles, ainsi qu’une importante quantité de carburant soupçonnée d’être destinée à soutenir les groupes terroristes opérant dans la région.

Le rapport souligne que cette opération a gravement perturbé les chaînes d’approvisionnement des terroristes, réduisant leur capacité à mener des attaques.

Opération Almahaou : Une embuscade déjouée à Kandaji