AFRIQUE
Bénin : 1 mort et 44 personnes portées disparues après la chute d'un bus dans un fleuve
Le bilan provisoire dénombre également 1 mort et neuf rescapés. Les recherches se poursuivent activement pour retrouver les disparus.
Le bilan provisoire fait état d’un décès et de neuf survivants. Les recherches pour retrouver les personnes disparues continuent intensément. / Reuters
18 août 2025

Un bus de transport en commun est tombé dans le fleuve Ouémé après avoir heurté la rambarde d’un pont à hauteur de la ville de Glazoué dans le centre du Bénin, à près de 230 km de Cotonou.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministre béninois de l'Intérieur a fait le point sur le bilan de l'accident.

Le bilan provisoire dénombre 1 mort, neuf rescapés et 44 disparus.

Selon Alassane Seidou, qui s'est lui-même rendu sur les lieux du drame dans la nuit de samedi à dimanche, un bus de transport en commun est tombé dans le fleuve Ouémé après avoir heurté la rambarde d’un pont à hauteur de la ville de Glazoué dans le centre du pays, à près de 230 km de Cotonou.

Le communiqué signale que les recherches se poursuivent activement pour retrouver les disparus.

D’après les premiers éléments fournis par les autorités béninoises, le véhicule a quitté Lomé, la capitale togolaise pour Niamey au Niger, via le Bénin. Il transportait 54 passagers qui sont pour la plupart, des Béninois et des Nigériens.

Le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule, selon les autorités locales.

SOURCE DE L'INFORMATION:AA
