Un bus de transport en commun est tombé dans le fleuve Ouémé après avoir heurté la rambarde d’un pont à hauteur de la ville de Glazoué dans le centre du Bénin, à près de 230 km de Cotonou.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministre béninois de l'Intérieur a fait le point sur le bilan de l'accident.

Le bilan provisoire dénombre 1 mort, neuf rescapés et 44 disparus.

Selon Alassane Seidou, qui s'est lui-même rendu sur les lieux du drame dans la nuit de samedi à dimanche, un bus de transport en commun est tombé dans le fleuve Ouémé après avoir heurté la rambarde d’un pont à hauteur de la ville de Glazoué dans le centre du pays, à près de 230 km de Cotonou.