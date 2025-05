Par Pauline Odhiambo

Tout a commencé par une légère éruption sur la poitrine du petit Joshua – rien d’inquiétant, pensait sa mère, Monique Baloji.

Son soupçon initial d’une réaction allergique s’est transformé en panique lorsque le corps de son fils de trois ans s’est couvert de lésions douloureuses.

Le tout-petit avait aussi de la fièvre, pleurait constamment et refusait de manger.

« Je n’avais jamais entendu parler de la variole du singe avant », raconte Monique, originaire du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo (RDC), à TRT Afrika au sujet du diagnostic de son fils. « Quand nous sommes arrivés à l’hôpital, mon bébé était si faible. Quand les médecins ont dit que c’était la variole du singe, j’ai senti mon monde s’effondrer. »

À travers l’Afrique, la variole du singe est passée d’une maladie virale limitée à certaines régions du continent à un fléau plus large, se propageant dans de nouvelles zones et laissant les familles aux prises avec ses effets douloureux, parfois défigurants.

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont mis à jour leur Plan de réponse continental, intensifiant les efforts pour contrôler les épidémies tout en élargissant les campagnes de vaccination et les stratégies de santé à long terme.

Un fléau continental

Historiquement transmise par des animaux infectés, les récentes épidémies africaines ont vu une augmentation de la transmission interhumaine. La maladie provoque de la fièvre, des ganglions lymphatiques enflés et des lésions cutanées qui laissent des cicatrices.

En 2022, un variant connu sous le nom de « clade IIb » a commencé à se propager à l’échelle mondiale, principalement par contact sexuel. À la fin de 2023, une souche plus agressive, « clade Ib », a émergé, se transmettant non seulement par contact sexuel mais aussi au sein des foyers.

En août de l’année dernière, l’Africa CDC a déclaré une « Urgence de santé publique de sécurité continentale » après l’apparition de cette nouvelle souche en RDC et sa propagation aux pays voisins.

Depuis lors, 28 pays dans le monde ont signalé des cas, l’Afrique portant le poids le plus lourd de cette maladie potentiellement mortelle.

En dehors de l’Afrique, la plupart des cas restent liés aux voyages. Sur le continent, la transmission locale a augmenté, atteignant également des pays comme la Zambie et la Tanzanie, qui n’avaient pas signalé de cas auparavant.

Cycle de désinformation

À Nairobi, une jeune mère a contracté la variole du singe de son mari, un chauffeur de camion qui voyage à travers l’Afrique de l’Est.

« Au début, les voisins nous évitaient. Ils pensaient que nous étions maudits. Même la famille a cessé de nous rendre visite », explique la Kényane de 32 ans à TRT Afrika.

Frank Lubega, un étudiant ougandais, porte encore les cicatrices physiques et émotionnelles de la variole du singe.

« Pendant des semaines, je ne pouvais pas me regarder dans le miroir », dit-il. « Le pire n’était pas la douleur – c’était le regard des gens. »

Le Dr Fanuel Odongo, un responsable de la santé publique au Kenya, blâme la désinformation pour l’aggravation de la crise de la variole du singe.

« Les gens cachent leurs symptômes par peur d’être rejetés. Cela ne fait qu’aider le virus à se propager », avertit-il.

Vaccins et vigilance

Dans la province du Copperbelt en Zambie, Vanessa Musonda s’occupe de son mari infecté tout en essayant de protéger leurs enfants.

« Nous dormons dans des chambres séparées, mais j’ai peur que mes enfants tombent malades eux aussi », confie-t-elle à TRT Afrika. « Il n’y a pas encore de vaccin ici. Nous comptons sur nos prières. »

Bien que des campagnes de vaccination soient en cours, avec plus de 650 000 doses administrées dans six pays africains (90 % en RDC), beaucoup reste à faire – et rapidement.

Le Dr Jean Kaseya, travailleur de santé, en première ligne à Goma en RDC, décrit la lutte contre la variole du singe comme allant au-delà d’une urgence de santé publique.

« Nous vaccinons aussi vite que possible, mais la stigmatisation entourant la variole du singe dans l’est de la RDC isole des communautés entières. Les gens ont peur, et certains croient encore que la variole du singe est une malédiction », dit-il.

D’un côté positif, la capacité des laboratoires en RDC s’est élargie, avec 23 sites de test désormais opérationnels – contre seulement deux en 2023.

La durabilité dépend de la rapidité avec laquelle les autorités comblent les lacunes de financement qui menacent les progrès, car plus de 220 millions de dollars américains sont encore nécessaires pour maintenir la réponse.

À la recherche de solutions

Alors que l’Africa CDC et l’OMS poursuivent leur stratégie mise à jour contre la variole du singe, des familles comme celle de Monique attendent un avenir où la maladie ne menacera plus la santé de leurs enfants.

Après le combat de Joshua contre la variole du singe, Monique est particulièrement inquiète. Des semaines d’isolement et de traitement soutenu ont aidé l’enfant à se rétablir, mais les cicatrices restent – à la fois physiques et émotionnelles.

« Aucun enfant ne devrait avoir à vivre cela », souffle-t-elle en berçant son fils.

« Nous avons besoin d’aide maintenant, et nos dirigeants doivent agir plus vite pour apporter plus de vaccins, plus de sensibilisation. »